Με νέα εξαγορά και ενιαία εταιρική ταυτότητα

Ο μεγαλύτερος ιδιωτικός οργανισμός υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο ενισχύει περαιτέρω το ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών του, ενοποιώντας ακόμη περισσότερες εξειδικευμένες υπηρεσίες ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα σε κάθε στάδιο της διαδρομής του ασθενή.

Ο Όμιλος Υγεία συνεχίζει να ενισχύει τη θέση του ως ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο, ανακοινώνοντας την εξαγορά του Limassol Ophthalmic Center, μιας εξειδικευμένης οφθαλμολογικής κλινικής ημερήσιας νοσηλείας. Η κλινική εντάσσεται πλέον στον Όμιλο Υγεία και θα λειτουργεί με τη νέα ονομασία Ygia Vision.

Η νέα αυτή εξαγορά αποτελεί το επόμενο βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη του Ομίλου, μετά την εξαγορά του Νοσηλευτηρίου Υγεία το 2023 και την ένταξη του Eden Medical Center, το οποίο λειτουργεί πλέον ως Ygia Larnaca. Με την ενσωμάτωση ακόμη μίας εξειδικευμένης μονάδας κάτω από την ομπρέλα του Υγεία, ο Όμιλος ενισχύει περαιτέρω το ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών του, δημιουργώντας ένα ενιαίο μοντέλο φροντίδας που διασφαλίζει τη συνέχεια των υπηρεσιών και υποστηρίζει τον ασθενή σε κάθε στάδιο της διαδρομής του.

Η εξαγορά αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου Υγεία, η οποία επιταχύνθηκε μετά τη στρατηγική επένδυση της ECM Partners και τη συνεχή διεύρυνση των υπηρεσιών του στους τομείς της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης, της αποκατάστασης, της ανακουφιστικής φροντίδας και της ιατρικής εξειδίκευσης. Σήμερα, ο Όμιλος Υγεία αποτελεί τον μοναδικό ιδιωτικό οργανισμό υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο που μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένη συνέχεια υπηρεσιών, υποστηρίζοντας τον ασθενή σε κάθε στάδιο της διαδρομής του, από τη διάγνωση και τη θεραπεία έως την αποκατάσταση και την ασφαλή επανένταξή του στην καθημερινότητα, μέσα από ένα ενιαίο και συντονισμένο σύστημα φροντίδας.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, το Limassol Ophthalmic Center έχει καθιερωθεί ως ένα από τα κορυφαία κέντρα οφθαλμολογίας στην Κύπρο, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες διάγνωσης, χειρουργικής αντιμετώπισης και εξειδικευμένης οφθαλμολογικής φροντίδας. Με τη νέα του ταυτότητα ως Ygia Vision, ενισχύει περαιτέρω την ιατρική εξειδίκευση του Ομίλου Υγεία και διευρύνει το ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών του, προσφέροντας στους ασθενείς πρόσβαση σε ακόμη περισσότερες εξειδικευμένες υπηρεσίες μέσα από έναν ενιαίο οργανισμό υγείας. Η κλινική θα συνεχίσει να λειτουργεί με την ίδια επιστημονική ομάδα και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που τη διακρίνει, αξιοποιώντας παράλληλα τις συνέργειες, τις υποδομές και τη δυναμική του Ομίλου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Υγεία, Πολύβιος Διονυσίου, δήλωσε: «Ο Όμιλος Υγεία εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με στόχο τη δημιουργία ενός ακόμη πιο ολοκληρωμένου και διασυνδεδεμένου συστήματος υπηρεσιών υγείας. Η εξαγορά αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής μας για την ενοποίηση περισσότερων εξειδικευμένων υπηρεσιών κάτω από τον ίδιο οργανισμό, διασφαλίζοντας καλύτερο συντονισμό, ευκολότερη πρόσβαση και ουσιαστική συνέχεια στη φροντίδα των ασθενών μας».

Η εξαγορά συμπίπτει παράλληλα με την παρουσίαση της νέας εταιρικής ταυτότητας του Ομίλου Υγεία, η οποία σχεδιάστηκε ώστε να αποτυπώνει τη στρατηγική ενοποίηση των οργανισμών και υπηρεσιών που λειτουργούν πλέον κάτω από την ομπρέλα του Ομίλου Υγεία. Μέσα από μια σύγχρονη και δυναμική ταυτότητα, το Ygia Hospital, το Ygia Larnaca, το Ygia Vision, καθώς και νέες υπηρεσίες που θα ανακοινωθούν στο μέλλον, συνδέονται κάτω από ένα κοινό όραμα: τη δημιουργία ενός σύγχρονου οργανισμού υπηρεσιών υγείας που εξελίσσεται διαρκώς, με επίκεντρο την ποιότητα, την καινοτομία και τον άνθρωπο.

Ο Όμιλος Υγεία συνεχίζει να διευρύνει το δίκτυο υπηρεσιών και τις δυνατότητές του, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο του στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο.