Μία ακόμη στρατηγική επένδυση της ECM Partners ενισχύει τη συνεχή ανάπτυξη του Ομίλου Υγεία, του μεγαλύτερου ιδιωτικού οργανισμού υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο, διευρύνοντας το ολοκληρωμένο μοντέλο υπηρεσιών του με νέες εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.

Η ECM Partners συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου Υγεία, ενισχύοντας περαιτέρω τον μεγαλύτερο ιδιωτικό πάροχο υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο μέσα από ακόμη μία στρατηγική εξαγορά. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκλήρωσε την εξαγορά της μεγαλύτερης εξειδικευμένης οφθαλμολογικής κλινικής ημερήσιας νοσηλείας, η οποία εντάσσεται πλέον στον Όμιλο με τη νέα εταιρική ταυτότητα Ygia Vision.

Η νέα αυτή εξαγορά αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της μακροπρόθεσμης επενδυτικής στρατηγικής της ECM Partners, η οποία δημιουργεί τον πιο ολοκληρωμένο οργανισμό υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο, ενοποιώντας διαρκώς εξειδικευμένες υπηρεσίες κάτω από έναν ενιαίο οργανισμό. Η επένδυση αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική εμπιστοσύνη της ECM Partners στις προοπτικές του τομέα υγείας στην Κύπρο και τη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός ισχυρού και ολοκληρωμένου οργανισμού υπηρεσιών υγείας.

Μετά την εξαγορά του Ygia Hospital το 2023 και την ένταξη του Ygia Larnaca, η οποία ακολούθησε με την εξαγορά του Eden Medical Center, η ενσωμάτωση του Ygia Vision, μέσω της εξαγοράς του Limassol Ophthalmic Center, σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου. Παράλληλα, η πρόσφατη υιοθέτηση της ενιαίας εταιρικής ταυτότητας του Ομίλου Υγεία ενισχύει περαιτέρω τη θέση του ως του μεγαλύτερου ιδιωτικού οργανισμού υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, το Limassol Ophthalmic Center έχει καθιερωθεί ως ένα από τα κορυφαία κέντρα οφθαλμολογίας στην Κύπρο, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες διάγνωσης, χειρουργικής αντιμετώπισης και εξειδικευμένης οφθαλμολογικής φροντίδας. Με τη νέα του ταυτότητα ως Ygia Vision, ενισχύει περαιτέρω την ιατρική εξειδίκευση του Ομίλου Υγεία και διευρύνει το ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών του, προσφέροντας στους ασθενείς πρόσβαση σε ακόμη περισσότερες εξειδικευμένες υπηρεσίες μέσα από έναν ενιαίο οργανισμό υγείας.

Σήμερα, ο Όμιλος Υγεία αποτελεί τον μοναδικό ιδιωτικό οργανισμό υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο που μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένη συνέχεια υπηρεσιών, υποστηρίζοντας τον ασθενή σε κάθε στάδιο της διαδρομής του, από τη διάγνωση και τη θεραπεία έως την αποκατάσταση και την ασφαλή επανένταξή του στην καθημερινότητα, μέσα από ένα ενιαίο και συντονισμένο σύστημα φροντίδας. Η κλινική θα συνεχίσει να λειτουργεί με την ίδια επιστημονική ομάδα και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που τη διακρίνει, αξιοποιώντας παράλληλα τις συνέργειες, τις υποδομές και τη δυναμική του Ομίλου Υγεία.

Σχολιάζοντας τη νέα αυτή στρατηγική επένδυση, ο Πρόεδρος της ECM Partners, Σάββας Α. Λιασής ανέφερε: «Κάθε επένδυση που πραγματοποιούμε αποτελεί μέρος μιας ξεκάθαρης μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Επιλέγουμε οργανισμούς με ισχυρές βάσεις, υψηλή τεχνογνωσία και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και επενδύουμε στη συνεχή ενίσχυσή τους. Μέσα από τη στρατηγική ενοποίηση συμπληρωματικών υπηρεσιών, δημιουργούμε έναν ολοένα και πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οργανισμό υπηρεσιών υγείας. Η ένταξη του Ygia Vision αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες του Ομίλου Υγεία να αναβαθμίζει το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο και να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους επενδυτές μας.»

Παράλληλα με τη νέα αυτή εξαγορά, ο Όμιλος Υγεία παρουσιάζει και τη νέα εταιρική του ταυτότητα, η οποία σχεδιάστηκε ώστε να αποτυπώνει τη στρατηγική ενοποίηση των οργανισμών και υπηρεσιών που λειτουργούν πλέον κάτω από την ομπρέλα του Ομίλου Υγεία. Μέσα από μια σύγχρονη και δυναμική ταυτότητα, το Ygia Hospital, το Ygia Larnaca, το Ygia Vision, καθώς και νέες υπηρεσίες και οργανισμοί που θα ανακοινωθούν στο μέλλον, συνδέονται κάτω από ένα κοινό όραμα: τη δημιουργία ενός σύγχρονου οργανισμού υπηρεσιών υγείας που εξελίσσεται διαρκώς, με επίκεντρο την ποιότητα, την καινοτομία και τον άνθρωπο.

Η εξαγορά εντάσσεται στη συνολική επενδυτική στρατηγική της ECM Partners στην Κύπρο και την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με παρουσία στην περιοχή για περισσότερα από 15 χρόνια, η ECM έχει αναπτύξει ένα ισχυρό επενδυτικό αποτύπωμα μέσα από στοχευμένες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας.

Η ECM Fund Management Ltd, ο αδειοδοτημένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) Διαχειριστής Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (AIFM), σε συνδυασμό με τη ρυθμιζόμενη παρουσία του Ομίλου στη Σλοβενία, ενισχύει περαιτέρω την επενδυτική πλατφόρμα της ECM στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με επίκεντρο τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και την ενεργή συμμετοχή στη στρατηγική ανάπτυξη των οργανισμών στους οποίους επενδύει, η ECM Partners συνεχίζει να δημιουργεί ισχυρούς και ανθεκτικούς οργανισμούς με διαχρονική αξία.

Καθώς ο Όμιλος Υγεία δυναμώνει, η ECM Partners παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, επενδύοντας σε τομείς όπου η στρατηγική κατεύθυνση, η επιχειρησιακή αριστεία και η πειθαρχημένη υλοποίηση δημιουργούν τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη.