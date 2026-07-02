Η πρωτοβουλία στηρίζει το έργο της εθελοντικής ομάδας και συμβάλλει στην άμεση αντιμετώπιση περιστατικών όπου η έγκαιρη απινίδωση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική

Στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς και με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας σε περιστατικά όπου κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό, ο Δρ. Ζήσης Δημητριάδης, Καθηγητής Καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Mainz στη Γερμανία και Διευθυντής Καρδιολογίας στο Mediterranean Hospital of Cyprus, προχώρησε στη δωρεά ενός Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή προς την εθελοντική ομάδα άμεσης ανταπόκρισης ΔΙΑΣΩΣΗ 1.

Η παράδοση του απινιδωτή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκπαιδεύσεων της ομάδας, στο Δημαρχείο Ύψωνα, παρουσία εκπροσώπων της ΔΙΑΣΩΣΗ 1 και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η δωρεά ενισχύει τον εξοπλισμό της ομάδας για την κάλυψη δράσεων Πρώτων Βοηθειών, κοινωνικών, αθλητικών και φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, καθώς και περιστατικών όπου απαιτείται άμεση ανταπόκριση.

Ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής αποτελεί κρίσιμο εργαλείο σε περιπτώσεις αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής, καθώς η έγκαιρη απινίδωση μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης. Η πρόσβαση σε τέτοιο εξοπλισμό, ειδικά από ομάδες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εθελοντικής προσφοράς, μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Όπως δήλωσε ο Δρ. Ζήσης Δημητριάδης, «στην καρδιολογία γνωρίζουμε ότι, σε μια αιφνίδια καρδιακή ανακοπή, ο χρόνος είναι καθοριστικός. Η άμεση πρόσβαση σε έναν απινιδωτή μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο. Με ιδιαίτερη χαρά στηρίζω το έργο της εθελοντικής ομάδας ΔΙΑΣΩΣΗ 1, μιας ομάδας ανθρώπων που βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης. Εύχομαι ο απινιδωτής αυτός να χρειαστεί όσο το δυνατόν λιγότερο, αλλά να βρίσκεται πάντα εκεί όταν κάποιος τον χρειαστεί».

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της ομάδας ΔΙΑΣΩΣΗ 1, κ. Γιώργος Μιχαήλ, ανέφερε ότι η στήριξη προς τις εθελοντικές ομάδες είναι ιδιαίτερα σημαντική, ώστε να μπορούν να συνεχίζουν και να ενισχύουν το έργο τους. «Η δωρεά του απινιδωτή αποτελεί πολύτιμη ενίσχυση για την ομάδα μας και για τις δράσεις στις οποίες καλούμαστε να ανταποκριθούμε», τόνισε.

Η Αντιδήμαρχος Ύψωνα, κα Αλέκα Στυλιανού, ευχαρίστησε τον Δρ. Ζήση Δημητριάδη για τη στήριξή του προς την εθελοντική ομάδα, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με ανθρώπους και φορείς που στηρίζουν έμπρακτα την τοπική κοινωνία. «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον γιατρό, που στέκεται

δίπλα στους εθελοντές μας και δίπλα στον Δήμο Κουρίου. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε αρωγοί σε όλες τις προσπάθειες της ομάδας», ανέφερε.

Η πρωτοβουλία του Δρος Ζήση Δημητριάδη αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων, τοπικών αρχών και εθελοντικών ομάδων, με κοινό στόχο την ενίσχυση της πρόληψης, της άμεσης ανταπόκρισης και της ασφάλειας των πολιτών.

Δρ. Ζήσης Δημητριάδης

Ο Δρ. Ζήσης Δημητριάδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Mainz στη Γερμανία και Διευθυντής Καρδιολογίας στο Mediterranean Hospital of Cyprus. Σπούδασε Ιατρική στο Johann Wolfgang Goethe University της Φρανκφούρτης και άρχισε την επαγγελματική του πορεία το 2007 στο καρδιολογικό κέντρο HDZ-NRW στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, ένα από τα μεγαλύτερα καρδιολογικά κέντρα της Ευρώπης. Η κλινική και ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στην επεμβατική καρδιολογία, με έμφαση στη θεραπεία στεφανιαίας νόσου, βαλβιδοπαθειών, δομικών παθήσεων της καρδιάς και καρδιακής ανεπάρκειας. Έχει λάβει σημαντικές πιστοποιήσεις και διακρίσεις στη Γερμανία και διεθνώς, ενώ συμμετέχει ενεργά σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια ως ομιλητής και επιστημονικός συνεργάτης.

Σχετικά με τη ΔΙΑΣΩΣΗ 1

Η ΔΙΑΣΩΣΗ 1 είναι εγγεγραμμένο, μη κερδοσκοπικό σωματείο άμεσης ανταπόκρισης, το οποίο δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2018 στη Λεμεσό από άτομα με πολυετή εμπειρία σε εθελοντικές ομάδες. Έχει έδρα τον Ύψωνα και αριθμεί περίπου 75 εθελοντές. Η δράση της έχει παγκύπρια εμβέλεια και στόχο την εθελοντική παροχή βοήθειας εκεί όπου και όποτε υπάρχει ανάγκη. Τα μέλη της ομάδας είναι πιστοποιημένοι Πρώτοι Βοηθοί, ενώ η ομάδα διαθέτει επίσης εθελοντές πιστοποιημένους στο PHTLS και στο Bleeding Control, καθώς και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια Πρώτων Βοηθειών. Η ΔΙΑΣΩΣΗ 1 δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην παροχή Πρώτων Βοηθειών, την υποστήριξη στην καταστολή πυρκαγιών, την αντιμετώπιση καταστροφών, την έρευνα για ελλείποντα πρόσωπα και σε ευρύτερες κοινωνικές και ανθρωπιστικές δράσεις.