Ο Όμιλος Voici La Mode προχωρά ακόμα πιο δυναμικά μπροστά, ανακοινώνοντας τον διορισμό του Μιχάλη Αντωνιάδη στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO), ενισχύοντας τη στρατηγική του για ανάπτυξη, καινοτομία και σύγχρονη επιχειρηματικότητα.

Η κίνηση αυτή αποτυπώνει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη φιλοσοφία του Ομίλου: μια ισχυρή οικογενειακή επιχείρηση τρίτης γενιάς που εξελίσσεται διαρκώς, επενδύοντας στους ανθρώπους της και στο μέλλον της.

Ο Όμιλος Voici La Mode αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο δυναμικούς οργανισμούς λιανεμπορίου μόδας στην Κύπρο, με ένα ισχυρό και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει διεθνή brands όπως Marks & Spencer, Sfera, Celio, Mamas & Papas, Etam, Undiz και Accessorize, καθώς και ανάπτυξη στον τομέα της εστίασης με τα Café La Mode και Café la Mode to go, και παρουσία στο εξωτερικό, με σημαντική δραστηριότητα στη Ρουμανία.

Η κα Άρτεμις Αντωνιάδου, η οποία ηγήθηκε του Ομίλου για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, αφήνει ένα ισχυρό αποτύπωμα ανάπτυξης και μετασχηματισμού. Με όραμα, τόλμη και στρατηγική συνέπεια, συνέβαλε καθοριστικά στη μετεξέλιξη της εταιρείας σε έναν σύγχρονο και πολυδιάστατο όμιλο, εδραιώνοντας ισχυρές συνεργασίες με διεθνή brands. Όραμα του ομίλου ήταν διαχρονικά η στρατηγικής σημασίας επέκταση στο εξωτερικό. Αυτό υλοποιήθηκε με την δραστηριοποίηση του στα Βαλκάνια. Στο επίκεντρο της πορείας αυτής ήταν πάντα η ποιότητα και ο άνθρωπος.

Η κα Αντωνιάδου παραμένει ενεργά παρούσα, διασφαλίζοντας τη συνέχεια των αξιών και της φιλοσοφίας που καθόρισαν την πορεία του Ομίλου, από τη θέση του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Μιχάλης Αντωνιάδης, εκπρόσωπος της τρίτης γενιάς, αναλαμβάνει την ηγεσία έχοντας ήδη ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη και τον στρατηγικό μετασχηματισμό του Ομίλου τα τελευταία 10 χρόνια. Με σπουδές στο Λονδίνο και διεθνή επαγγελματική εμπειρία, στην Amazon και M&S Ηνωμένου Βασιλείου, είχε ουσιαστική εμπλοκή σε έργα ανάπτυξης των νέων brands, επέκτασης δραστηριοτήτων και ενίσχυσης της παρουσίας του Ομίλου στο εξωτερικό και φέρνει μια σύγχρονη, δυναμική προσέγγιση στη διοίκηση.

Αναλαμβάνοντας τα νέα του καθήκοντα, θέτει ως βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας του Ομίλου, με σεβασμό στους προκατόχους του και ταυτόχρονη έμφαση στη μελλοντική του εξέλιξη.

“Έχουμε μια ισχυρή κληρονομιά και ακόμη μεγαλύτερη φιλοδοξία για το μέλλον. Θέλουμε να πάμε τον Όμιλο Voici La Mode πιο μπροστά, με τόλμη, καινοτομία και ξεκάθαρη στρατηγική ανάπτυξης.”