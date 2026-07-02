Για την προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος της Κύπρου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εθελοντική δράση καθαρισμού παραλίας που διοργάνωσε ο Όμιλος Λεπτός, σε συνεργασία με το City Friends Club Limassol, στην παραλιακή περιοχή της καινούργιας Ακταίας Οδού - πεζόδρομου στη Λεμεσό (Μεταξύ Limassol Blu Marine και της Μαρίνας Λεμεσού).

Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Γιάννη Αρμεύτη, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την προώθηση της συνεργασίας και της συλλογικής ευθύνης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν στελέχη και εργαζόμενοι του Ομίλου Λεπτός, μέλη του City Friends Club Limassol, καθώς και εθελοντές, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με κοινό στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση των ακτών της Κύπρου καθαρών.

Κατά τη διάρκεια της πρωτοβουλίας συλλέχθηκαν σημαντικές ποσότητες απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για τη σημασία της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, της υπεύθυνης στάσης και της ενεργού συμμετοχής όλων μας στη διαφύλαξη της φυσικής μας κληρονομιάς.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Λεπτός, ο οποίος διαχρονικά επενδύει σε δράσεις που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.

Ο Όμιλος Λεπτός εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το City Friends Club Limassol, καθώς και σε όλους τους εθελοντές που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και αίσθημα ευθύνης, αποδεικνύοντας ότι η συλλογική προσπάθεια μπορεί να επιφέρει ουσιαστική και διαρκή αλλαγή.

Με οδηγό τις αξίες της υπευθυνότητας, της συνεργασίας και του σεβασμού προς το περιβάλλον, ο Όμιλος Λεπτός θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο καθαρού, πιο πράσινου και πιο βιώσιμου μέλλοντος για την Κύπρο.