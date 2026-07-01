Τα φετινά Summer Getaways έχουν προορισμό τα ξενοδοχεία της Louis Hotels σε Κύπρο και ελληνικά νησιά. Από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου, στα ξενοδοχεία της Louis Hotels οι προσφορές συνεχίζονται για αυτό το καλοκαίρι με εκπτώσεις μέχρι και 25%, δωρεάν διαμονή δύο παιδιών σε All Inclusive ή αναβάθμιση γεύματος.

Στο Cali Resort & Spa, το designed for adults ξενοδοχείο της Πάφου που βρίσκεται στον πανέμορφο Κόλπο των Κοραλλίων, οι επισκέπτες μπορούν να επωφεληθούν δωρεάν αναβάθμισης γεύματος, κάνοντας την κράτηση τους απευθείας στο louishotels.com. Το resort πέντε αστέρων, μέλος της Elegant Collection της Louis Hotels, υπόσχεται μοναδικές στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας πλάι στη θάλασσα, σε ένα αρμονικό περιβάλλον υψηλής αισθητικής.

Στο Louis Phaethon Beach, το οποίο πρόσφατα αναδείχθηκε ως ένα από τα Best of the Best ξενοδοχεία ολόκληρης της Ευρώπης στην κατηγορία All Inclusive από τους χρήστες του Tripadvisor, δύο παιδιά μπορούν να έχουν δωρεάν διαμονή με All Inclusive. Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων που αποτελεί παράδεισο για τις οικογένειες, με ένα φανταστικό υδροπάρκο με έξι νεροτσουλήθρες, μεγάλες πισίνες και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δίπλα στα καταγάλανα νερά της Πάφου.

Αυτή η προσφορά ισχύει και για το Louis St Elias Resort & Waterpark στον Πρωταρά, άλλο ένα ξενοδοχείο που σχεδιάστηκε με γνώμονα τις ανάγκες ολόκληρης της οικογένειας. Με μεγάλες πισίνες, νεροτσουλήθρες και παιγνίδια νερού, Kid’s Club και παιδική χαρά στις εγκαταστάσεις του, προσφέρει αμέτρητες δραστηριότητες για τα παιδιά, ενώ οι μεγάλοι μπορούν να απολαύσουν τις εγκαταστάσεις σπα και άθλησης σε ένα 4 star plus περιβάλλον.

Στο πλήρως αναβαθμισμένο Premium All Inclusive Imperial Island Resort στην Πάφο, που άνοιξε τις πόρτες του τον Μάιο, δύο παιδιά μπορούν να διανυκτερεύσουν δωρεάν στο Premium All Inclusive πακέτο. Το ξενοδοχείο πέντε αστέρων, μέλος της Elegant Collection της Louis Hotels, διαθέτει σύγχρονη, διαχρονική διακόσμηση και χαλαρή, παραθαλάσσια ατμόσφαιρα, προσφέροντας μοναδική εμπειρία φιλοξενίας, αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις, γαστρονομικές επιλογές και οικογενειακές δραστηριότητες.

Για αυτούς που προτιμούν καλοκαιρινές αποδράσεις στα ελληνικά νησιά, το πεντάστερο Valmar Corfu, στην ονειρική Κέρκυρα, υποδέχεται τους επισκέπτες με έκπτωση μέχρι και 30% με αναβάθμιση δωματίων σε sea view. Χτισμένο εκεί που το βουνό συναντά τη θάλασσα, το ξενοδοχείο διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες και, πέραν από στιγμές χαλάρωσης, προσφέρει και μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία με θεματικά δείπνα, μεσογειακή και περουβιανή κουζίνα.

Μέχρι και 25% φτάνει η έκπτωση στο Asterion Suites & Spa στην Κρήτη. Το πεντάστερο, designed for adults ξενοδοχείο, μέλος της Elegant Collection της Louis Hotels, διαθέτει σπα σχεδιασμένο για στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας, με ορισμένες υπηρεσίες να προσφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην παραλία, δίπλα από το κύμα. Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν θεραπείες μασάζ με παραδοσιακά κρητικά συστατικά ή παραδοσιακή κρητική κουζίνα στο εστιατόριο 35°.

Δείτε όλες τις προσφορές για το φετινό καλοκαίρι στην ιστοσελίδα της Louis Hotels.

Σχετικά με τη Louis Hotels:

Η Louis Hotels, μέλος του Ομίλου Louis, είναι ένα από τα πρωταγωνιστικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα της νοτιοανατολικής Μεσογείου. H Louis Hotels, διαθέτει πάνω από 80 χρόνια εμπειρίας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία με 25 ξενοδοχεία για κάθε τύπο διακοπών στην Κύπρο και τα Ελληνικά νησιά.