Προβολή ντοκιμαντέρ, διεθνής έκθεση αφίσας και δημιουργικά εργαστήρια στο Μέρος Β΄ του 12ου ConFest Οπτικής Επικοινωνίας

Πάφος, Κύπρος | 17–19 Ιουλίου 2026

Μετά την επιτυχημένη πραγματοποίηση του Μέρους Α΄ του Graphic Stories Vol.12 | 12ο ConFest Οπτικής Επικοινωνίας στη Λάρνακα, τον Μάιο του 2026, η φετινή διοργάνωση συνεχίζει το ταξίδι της στην Πάφο, παρουσιάζοντας το Μέρος Β΄ με ένα τριήμερο πρόγραμμα αφιερωμένο στην οπτική επικοινωνία, την ποίηση, τον κινηματογράφο, τη δημιουργική έκφραση και τη σύνδεση της τέχνης με την κοινωνία.

Το Graphic Stories Cyprus ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη συνέχιση της 12ης διοργάνωσης στην Πάφο, η οποία πραγματοποιείται με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Δήμου Πάφου και σε συνδιοργάνωση με το Πετρίδειον Ίδρυμα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Graphic Stories επιστρέφει στην Πάφο, ενισχύοντας την πολιτιστική παρουσία της διοργάνωσης στην πόλη και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες συμμετοχής για το κοινό.

Από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου 2026, το κοινό της Πάφου θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την προβολή του ποιητικού ντοκιμαντέρ “Mikis Theodorakis - Iakovos Kambanellis: MAUTHAUSEN”, να συμμετάσχει σε δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες και να επισκεφθεί τη διεθνή έκθεση αφίσας “Poetry Speaks Loud”, η οποία παρουσιάζει έργα δημιουργών από όλο τον κόσμο.

Προβολή ντοκιμαντέρ στο Αττικόν

Το πρόγραμμα ξεκινά την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 18:30, στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αττικόν, με την προβολή του ντοκιμαντέρ “Mikis Theodorakis - Iakovos Kambanellis: MAUTHAUSEN”.

Το ντοκιμαντέρ, διάρκειας 91 λεπτών, παρουσιάζεται στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους και προσεγγίζει με ποιητικό, μουσικό και κινηματογραφικό τρόπο το εμβληματικό έργο δύο κορυφαίων δημιουργών του ελληνικού πολιτισμού, του Μίκη Θεοδωράκη και του Ιάκωβου Καμπανέλλη. Μέσα από τη δύναμη της μουσικής, της ποίησης, της μνήμης και της εικόνας, η ταινία ανοίγει έναν βαθιά ανθρώπινο διάλογο για την ιστορία, την απώλεια, την επιβίωση και την αξιοπρέπεια.

Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης

Ποίηση / ανέκδοτο κείμενο: Ιάκωβος Καμπανέλλης

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Κουντουράς, Αρίσταρχος Παπαδανιήλ

Παραγωγή: Syllipsis

Η προβολή του ντοκιμαντέρ προσφέρεται δωρεάν. Απαιτείται κράτηση θέσης για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης.

Δημιουργικά εργαστήρια για ενήλικες και παιδιά

Το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 11:00–13:00, στην Παλιά Ηλεκτρική, θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο “Audiovisual Epigram: An Everlasting Farewell”, με συντονιστή τον Αρίσταρχο Παπαδανιήλ.

Το εργαστήριο αντλεί έμπνευση από την αρχαία τέχνη της επιγραμματικής ποίησης και εξερευνά τη σύνδεση ανάμεσα στο ορατό και το αόρατο, την απώλεια, τη μνήμη και την αφήγηση. Οι συμμετέχοντες θα προσεγγίσουν δημιουργικά σκέψεις, εικόνες και συναισθήματα που δεν έχουν ακόμη ειπωθεί, μετατρέποντας την προσωπική μνήμη σε οπτικοακουστική έκφραση.

Την ίδια ημέρα, στις 11:00–13:00, στο En Plo Gallery, θα πραγματοποιηθεί το παιδικό εργαστήριο “Η ποίηση γίνεται αφίσα”, με την Αγγελική Αθανασιάδη και την Ειρήνη Καρότση.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά και είναι εμπνευσμένο από τη θεματική της διεθνούς έκθεσης αφίσας “Poetry Speaks Loud”. Τα παιδιά θα ξεναγηθούν στον χώρο της έκθεσης, θα παρατηρήσουν επιλεγμένες αφίσες και θα ανακαλύψουν πώς η ποίηση, οι λέξεις και τα συναισθήματα μπορούν να μετατραπούν σε εικόνα. Στη συνέχεια, με βάση όσα είδαν και όσα τα ενέπνευσαν, θα δημιουργήσουν τη δική τους αφίσα.

Την Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 11:00–13:00, στο En Plo Gallery, θα πραγματοποιηθεί το βιωματικό εργαστήριο “Art Empowerment”, με τίτλο “Αυτογνωσία μέσα από την ποίηση και τη δημιουργικότητα”, με συντονίστρια την Αγγελική Αθανασιάδη.

Πρόκειται για ένα εργαστήριο δημιουργικής έκφρασης και αυτογνωσίας, που χρησιμοποιεί την τέχνη, την ποίηση, τις λέξεις και την εικόνα ως εργαλεία προσωπικής ενδυνάμωσης, εσωτερικής σύνδεσης και ελεύθερης έκφρασης.

Για τη συμμετοχή στα εργαστήρια δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στη ζωγραφική, το σχέδιο ή τη δημιουργία. Τα υλικά παρέχονται από τη διοργάνωση, ενώ οι συμμετέχοντες στα εργαστήρια θα παραλάβουν ειδικό κιτ, το οποίο περιλαμβάνει τσάντα, σημειωματάριο / μπλοκ σχεδίου και στυλό.

Οι θέσεις στα εργαστήρια είναι περιορισμένες και απαιτείται κράτηση.

Διεθνής έκθεση αφίσας “Poetry Speaks Loud”

Το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 19:00, στο En Plo Gallery, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της διεθνούς έκθεσης αφίσας “Poetry Speaks Loud”.

Η έκθεση παρουσιάζει 104 αφίσες δημιουργών από όλο τον κόσμο, οι οποίοι κλήθηκαν να οπτικοποιήσουν την ποίηση και να δώσουν μορφή σε στίχους, συναισθήματα και ποιητικές φωνές που τους ενέπνευσαν.

Κάθε αφίσα αποτελεί μια προσωπική ερμηνεία της ποίησης, έναν διάλογο ανάμεσα στον λόγο και την εικόνα, τη γλώσσα, την τυπογραφία, το χρώμα και τη σύνθεση. Μέσα από διαφορετικούς πολιτισμούς, αισθητικές και οπτικές γλώσσες, η έκθεση δημιουργεί ένα παγκόσμιο μωσαϊκό οπτικής ποίησης.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 18 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου 2026. Η είσοδος στα εγκαίνια και στην έκθεση είναι ελεύθερη.

Πρόγραμμα με μια ματιά

Παρασκευή 17 Ιουλίου

19:00 | Πολυχώρος Πολιτισμού Αττικόν, Πάφος

Προβολή ντοκιμαντέρ “Mikis Theodorakis - Iakovos Kambanellis: MAUTHAUSEN”

Σάββατο 18 Ιουλίου

11:00–13:00 | Παλιά Ηλεκτρική, Πάφος

Εργαστήριο “Audiovisual Epigram: An Everlasting Farewell” με τον Αρίσταρχο Παπαδανιήλ

11:00–13:00 | En Plo Gallery, Πάφος

Παιδικό εργαστήριο “Η ποίηση γίνεται αφίσα” με την Αγγελική Αθανασιάδη και την Ειρήνη Καρότση

19:00 | En Plo Gallery, Πάφος

Εγκαίνια διεθνούς έκθεσης αφίσας “Poetry Speaks Loud”

Κυριακή 19 Ιουλίου

11:00–13:00 | En Plo Gallery, Πάφος

Εργαστήριο “Art Empowerment” με την Αγγελική Αθανασιάδη

Πληροφορίες και κρατήσεις

Όλες οι δράσεις πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία.

Η προβολή του ντοκιμαντέρ και η είσοδος στα εγκαίνια της έκθεσης είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Για την προβολή του ντοκιμαντέρ απαιτείται κράτηση θέσης για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης.

Για τα εργαστήρια οι θέσεις είναι περιορισμένες και απαιτείται κράτηση.

Περισσότερες πληροφορίες: www.graphicstories.org

Η οπτική επικοινωνία αφορά όλους μας!

Διοργανωτής: Graphic Stories Cyprus

Συνδιοργανωτής: Πετρίδειο Ίδρυμα

Με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Δήμου Πάφου

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