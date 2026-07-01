Γαστρονομία, μουσική και διασκέδαση δίνουν ραντεβού στο ειδυλλιακό σκηνικό του The Landmark Nicosia, στο Sunken Garden στην πιο απίθανη καλοκαιρινή βραδιά με live performance από τους Goldsingers.

Το καλοκαίρι βρίσκεται πλέον στο peak του και το The Landmark Nicosia, Autograph Collection, προσκαλεί το κοινό σε μία συναρπαστική βραδιά που ενώνει τη γεύση με τη μουσική και τη διασκέδαση, στο πιο όμορφο περιβάλλον. Στο ατμοσφαιρικό σκηνικό του Sunken Garden, Sumosan και Vetrina ενώνουν τις δυνάμεις τους για να υποδεχθούν τους Goldsingers και να χαρίσουν την πιο καλοκαιρινή εμπειρία στους επισκέπτες, κάτω από τα αστέρια και μέσα στο πράσινο.

Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, δύο ξεχωριστές γαστρονομικές εμπειρίες συναντούν το πιο vibrant live music experience, αφού οι Goldsingers αφήνουν για λίγο το κοσμοπολίτικο Μονακό και προσγειώνονται για πρώτη φορά στη Λευκωσία, προσφέροντας την πιο ανεβαστική καλοκαιρινή βραδιά στους εκλεκτικούς επισκέπτες του The Landmark Nicosia, Autograph Collection.

Το παγκοσμίως διάσημο party band ανεβαίνει στη σκηνή και προσφέρει ένα πρόγραμμα γεμάτο ζωή, θετική ενέργεια και ξεχωριστό ρυθμό, που ενώνεται με απίθανα cocktails και γεύσεις, είτε από τη Μεσόγειο για όσους επιλέξουν να πάρουν θέση στο Vetrina, είτε από την μακρινή Ιαπωνία για όσους προτιμήσουν να δειπνήσουν στο πρώτο Sumosan της Κύπρου.

Απολαύστε μία ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά που συνδυάζει γαστρονομία, μουσική και μοναδική ατμόσφαιρα, κάτω από τον έναστρο ουρανό της Λευκωσίας, στο πιο εμβληματικό ξενοδοχείο της πρωτεύουσας.

For reservations: Vetrina: +357 22 653535, Sumosan: +357 22 653500