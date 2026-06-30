Το καλοκαίρι στην Κύπρο είναι εδώ και τα Starbucks το υποδέχονται με νέες, απολαυστικές γεύσεις που φέρνουν περισσότερη δροσιά σε κάθε στιγμή της ημέρας.

Είτε ετοιμάζεσαι για μια βόλτα στην παραλία, είτε απολαμβάνεις ένα διάλειμμα στην πόλη ή μια συνάντηση με φίλους, τα νέα Starbucks Summer Beverages είναι ο ιδανικός τρόπος να απολαύσεις το καλοκαίρι.

Αυτό το καλοκαίρι, οι πρωταγωνιστές είναι τρεις μοναδικές σειρές ροφημάτων:

Ice Caramelised Banana

Η νέα σειρά με γεύση caramelised banana περιλαμβάνει τα Iced Caramelised Banana Oat Shaken Espresso, Iced Caramelised Banana Matcha Latte και Iced Caramelised Banana Latte.

Cloud Frappuccino®

Τα αγαπημένα Frappuccino® αποκτούν βελούδινο cold foam και έρχονται σε τρεις απολαυστικές γεύσεις: Brown Sugar, Caramel Mocha και Strawberry Matcha.

Starbucks Refresha®

Για όσους αναζητούν την απόλυτη δροσιά, στα αγαπημένα Starbucks Refresha® Cool Lime και Strawberry Acai, έρχεται να προστεθεί και το νέο Cherry & Pomegranate Refresha.

Απόλαυσε τα νέα Summer Beverages στα Starbucks καταστήματα σε όλη την Κύπρο και πάρε τα μαζί σου στις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις, όπου κι αν βρίσκεσαι.

Starbucks Summer Beverages.

Βρες το αγαπημένο σου και κάνε κάθε καλοκαιρινή στιγμή ακόμα πιο απολαυστική.