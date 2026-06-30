Φως, τέχνη και κοινωνική προσφορά σε μία δημιουργία

Το ENAVSMA Foundation παρουσιάζει μια ξεχωριστή συλλεκτική δημιουργία με χειροποίητα κεριά σόγιας, τοποθετημένα σε custom handmade κεραμικά δοχεία, σχεδιασμένα με ιδιαίτερη αισθητική και χαρακτήρα, με τη στήριξη της Eurobank.

Τα συλλεκτικά κεριά φιλοτεχνήθηκαν από τη Φωτεινή Καμμά της Circle.Φ, συνδυάζοντας μινιμαλιστικό σχεδιασμό και χειροποίητη δεξιοτεχνία σε δύο διαφορετικά σχέδια, που αποτελούν μια κομψή πρόταση για το σπίτι ή ως ένα ξεχωριστό δώρο.

Τα κεριά είναι διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα KULT στην τιμή των €50, ενώ όλα τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για τη στήριξη του έργου και των υποτροφιών του ENAVSMA Foundation.

Μέσα από πρωτοβουλίες που συνδυάζουν δημιουργικότητα και κοινωνική προσφορά, το ENAVSMA συνεχίζει να στηρίζει νέους ανθρώπους και να δίνει έναυσμα στα όνειρα των ηγετών και πρωτοπόρων του αύριο!

Το ENAVSMA Foundation ιδρύθηκε το 2023 με σκοπό την παροχή υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις που ενισχύουν τα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά δρώμενα του τόπου, το ίδρυμα δημιουργεί ευκαιρίες για περισσότερους νέους της Κύπρου να διεκδικήσουν το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους μέλλον. Μέχρι σήμερα, το ENAVSMA έχει προσφέρει 37 υποτροφίες παγκύπρια, συνολικής αξίας άνω των €180.000.