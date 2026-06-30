· Νέα γενιά ATTO 3 EVO με μπαταρία 74,8 kWh και αρχιτεκτονική e-Platform 3.0

· Ταχεία φόρτιση DC έως 220 kW (10%-80% σε περίπου 25 λεπτά)

· Διαθέσιμο σε εκδόσεις Design RWD 313 PS και Excellence AWD 449 PS

· Τιμές από 36.990 € με BYD Electric Bonus

Η BYD, κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας παγκοσμίως, ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην κατηγορία των οικογενειακών ηλεκτρικών SUV, ανακοινώνοντας την έναρξη διάθεσης του νέου ATTO 3 EVO στην Κύπρο.

Το νέο ATTO 3 EVO έχει μεγαλύτερη μπαταρία, αυξημένη ισχύ, ταχύτερη φόρτιση και τετρακίνητη έκδοση, διατηρώντας παράλληλα την πρακτικότητα και τον πλούσιο εξοπλισμό που καθιέρωσαν το απερχόμενο μοντέλο ως best seller στην κατηγορία του.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74,8 kWh, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 510 KM ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Το νέο ATTO 3 EVO διατίθεται με αναβαθμισμένη μπαταρία 74,8 kWh και στις δύο εκδόσεις, υποστηρίζοντας ταχεία φόρτιση DC έως 220 kW, που επιτρέπει φόρτιση από 10% σε 80% σε περίπου 25 λεπτά, καθιστώντας το ιδανικό τόσο για καθημερινές μετακινήσεις όσο και για ταξίδια.

Η έκδοση Design RWD αποδίδει 230 kW (313 ίππους) και 380 Nm ροπής, επιταχύνοντας από 0-100 km/h σε 5,5 δευτερόλεπτα. Η συνδυαστική αυτονομία αγγίζει τα 510 χιλιόμετρα, που σε αστικές συνθήκες διαμορφώνεται στα 710 χιλιόμετρα.

Η τετρακίνητη έκδοση Excellence AWD, με δύο ηλεκτροκινητήρες και συνδυαστική ισχύ 449 ίππων, προσφέρει ακόμη πιο δυναμικές επιδόσεις και αυξημένη πρόσφυση σε κάθε συνθήκη. Τα 100 km/h έρχονται από στάση σε μόλις 3,9 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα είναι 200 km/h. Τα 560 Nm ροπής είναι αρωγός στις επιταχύνσεις εν κινήσει, ενώ η συνδυαστική αυτονομία είναι 470 χιλιόμετρα.

Η e-Platform 3.0 χρησιμοποιεί την Blade Battery της BYD με χημεία λιθίου φωσφορικού σιδήρου (LFP), εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και κορυφαία ασφάλεια. Η τοποθέτηση της μπαταρίας αξιοποιεί την τεχνολογία Cell-to-Body (είναι μέρος του πλαισίου, με το άνω κάλυμμά της να λειτουργεί ως δάπεδο για την καμπίνα των επιβατών). Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη αντοχή και στρεπτική ακαμψία, και ταυτόχρονα καλύτερη διαρρύθμιση του χώρου. Συνέπεια της νέας αρχιτεκτονικής είναι ότι ο χώρος αποσκευών έχει μεγαλώσει κατά 50 λίτρα, φθάνοντας τα 490, ενώ κάτω από το εμπρός καπό υπάρχει πλέον ένας νέος αποθηκευτικός χώρος («frunk») 101 λίτρων.

ΕΥΡΥΧΩΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ GOOGLE

Στο εσωτερικό του ATTO 3 EVO, η μεταφορά του επιλογέα ταχυτήτων στην κολόνα του τιμονιού απελευθερώνει χώρο στην κεντρική κονσόλα, ενισχύοντας ουσιαστικά την αίσθηση ευρυχωρίας στο εμπρός μέρος της καμπίνας, μαζί με τα νέα, πιο ανατομικά, καθίσματα. Ο νέος ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών και τα ποιοτικά υλικά αναβαθμίζουν την αίσθηση τεχνολογίας και φινιρίσματος, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει στοιχεία που σπάνια συναντώνται στην κατηγορία, όπως head-up display και θερμαινόμενα πίσω καθίσματα.

Παράλληλα, το εξελιγμένο σύστημα infotainment με οθόνη 15,6 ιντσών (τη μεγαλύτερη στην κατηγορία) ενσωματώνει λειτουργίες Google και φωνητικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης με υποστήριξη cloud, επιτρέποντας φυσική αλληλεπίδραση και εκτέλεση σύνθετων εντολών.

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 36.990 € ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το BYD ATTO 3 EVO είναι άμεσα διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις. Η αρχική τιμή της έκδοσης Design RWD είναι 39.990 €. Με την εφαρμογή του BYD Electric Bonus του Alpan Group, ύψους 3.000 €, η τελική τιμή για τον πελάτη διαμορφώνεται στα 36.990 €. Αντίστοιχα η έκδοση Excellence AWD κοστίζει 42.990 €, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 39.990 € με την εφαρμογή του BYD Electric Bonus.

Στον στάνταρ εξοπλισμό των εκδόσεων Design & Excellence, εκτός από το πλήρες πακέτο βοηθημάτων οδήγησης, ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, περιλαμβάνονται:

· LED φώτα εμπρός & πίσω με αυτόματη ενεργοποίηση

· 18'' ζάντες αλουμινίου με διάσταση ελαστικών 235/50

· 7 αερόσακοι

· Ηλεκτρικό άνοιγμα της θύρας χώρου αποσκευών

· Vegan δερμάτινες επενδύσεις καθισμάτων

· Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα (6 κατευθύνσεων) και θερμαινόμενα/αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι

· Ambient ατμοσφαιρικός εσωτερικός φωτισμός καμπίνας επιβατών

· Αυτόματος κλιματισμός δύο ζωνών

· Πίνακας οργάνων 8,8" & οθόνη αφής infotainment 15,6" (περιλαμβάνει πλοήγηση)

· Ασύρματη φόρτιση Smartphone 50W

· Αισθητήρες στάθμευσης εμπρός & πίσω

· Πανοραμική κάμερα 360°

· Αντλία θερμότητας

· Προφίλ οδήγησης: Eco, Normal, Sport, Snow

Η έκδοση Excellence σε σχέση με την έκδοση Design -εκτός της τετρακίνησης και της μεγαλύτερης συνδυαστικής ισχύος- περιλαμβάνει επιπλέον:

· Head-up display

· Θερμαινόμενα πίσω καθίσματα

· Πανοραμική ηλιοροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο

Χρώματα αμαξώματος: Στάνταρ το μεταλλικό Iris Blue, προαιρετικά Time Grey, Atlantis Blue, Skiing White, Ruby Red και Obsidian Black

Χρώματα εσωτερικού: Επιλογή Γκρι ή Μπεζ

ΜΕ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Το ΑΤΤΟ 3 EVO συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.).

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.bydauto.com.cy