Λάρνακα 2030 - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Ο Οργανισμός Λάρνακα 2030 προσκαλεί θεατρικούς συγγραφείς να συμμετάσχουν στο πρότζεκτ «Δραματουργίες του Τόπου». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που επαναπροσδιορίζει τη σχέση μεταξύ γραφής, τόπου και κοινότητας, στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος του Λάρνακα 2030 - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Γενική περιγραφή έργου

Οι «Δραματουργίες του Τόπου» μετατοπίζουν τη θεατρική γραφή από την ατομική δημιουργία σε μια διαδικασία συλλογικής έρευνας και συνδημιουργίας. Ο τόπος δεν αντιμετωπίζεται ως σκηνικό υπόβαθρο, αλλά ως ενεργός συν-δημιουργός: οι ιστορίες, οι άνθρωποι, οι μνήμες, οι εντάσεις και οι καθημερινές πρακτικές μιας κοινότητας συγκροτούν το πρωτογενές υλικό της δραματουργίας.

Οι συγγραφείς που θα επιλεγούν θα ενταχθούν σε γειτονιές της Λάρνακας και της επαρχίας και θα εργαστούν μέσα σε ένα ζωντανό κοινωνικό περιβάλλον, σε στενή συνεργασία με κατοίκους και τοπικές ομάδες. Μέσα από επιτόπια έρευνα, παρατήρηση, συνομιλίες και συμμετοχή, θα αναπτύξουν πρωτότυπα θεατρικά έργα που θα εξελιχθούν σε τοποειδικές (site-specific) παραστάσεις το 2027.

Το πρότζεκτ εντάσσεται οργανικά στο πρόγραμμα Μαχαλάρτ και συνδέεται με το κεντρικό αφήγημα «Κοινός Τόπος», αναδεικνύοντας τη δυνατότητα του θεάτρου να λειτουργήσει ως χώρος συνάντησης διαφορετικών φωνών και εμπειριών.

Τι αναζητούμε

Αναζητούμε τρεις συγγραφείς που επιθυμούν να κινηθούν πέρα από τα όρια της παραδοσιακής συγγραφικής πρακτικής και να εμπλακούν ενεργά σε μια διαδικασία κοινωνικής και καλλιτεχνικής συνδημιουργίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσεγγίσουν τη γραφή ως αποτέλεσμα έρευνας, ακρόασης και διαλόγου, και να είναι διατεθειμένοι να εργαστούν σε ανοιχτά, πολυφωνικά και δυναμικά περιβάλλοντα.

Οι τρεις συγγραφείς θα τοποθετηθούν από τον Οργανισμό σε μία από τις ακόλουθες περιοχές: Συνοικισμός Αγίων Αναργύρων Λάρνακας, Άγιος Ιωάννης στη Λάρνακα και Δήμος Δρομολαξιάς-Μενεού. Το πού θα τοποθετηθεί ο κάθε συγγραφέας θα καθοριστεί από το Λάρνακα 2030. Ο/η κάθε συγγραφέας θα υποστηρίζεται από την αντίστοιχη ομάδα ενεργοποίησης του Λάρνακα 2030 που δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη περιοχή.

Προφίλ συγγραφέων

Οι συμμετέχοντες στο πρότζεκτ θα πρέπει να διαθέτουν:

· Ενδιαφέρον για συμμετοχικές και τοποειδικές καλλιτεχνικές πρακτικές

· Ικανότητα συνεργασίας και λειτουργίας σε συλλογικά πλαίσια

· Διάθεση για επιτόπια έρευνα και αλληλεπίδραση με τοπικές κοινότητες

· Ευαισθησία σε κοινωνικά και πολιτισμικά ζητήματα

· Ικανότητα να μετασχηματίζουν βιωματικό υλικό σε δραματουργική μορφή.

Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς καλούνται να αποστείλουν:

1. Βιογραφικό σημείωμα

2. Σύντομο κείμενο (μέχρι 1000 λέξεις), στο οποίο:

- θα εξηγούν το ενδιαφέρον τους για το πρότζεκτ

- θα αναπτύσσουν την οπτική τους σε σχέση με το θέατρο γειτονιάς και τη δραματουργία που κινείται με κύριο άξονα τον τόπο και τους ανθρώπους του.

3. Ένα θεατρικό τους κείμενο ως δείγμα γραφής (δεν είναι απαραίτητο να έχει παιχτεί).

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026 στον εξής σύνδεσμο: https://forms.gle/KXh3aMT1oCDdHSKa7

Φάσεις Υλοποίησης

Το πρότζεκτ θα εξελιχθεί από το φθινόπωρο του 2026 μέχρι το φθινόπωρο του 2027 σε διαδοχικές και αλληλένδετες φάσεις.

1. Επιλογή και τοποθέτηση συγγραφέων

Οι τρεις συγγραφείς εντάσσονται στις τρεις γειτονιές του προγράμματος. Αρχίζει η πρώτη περίοδος γνωριμίας με τις τοπικές ομάδες, τους κατοίκους και το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον της κάθε περιοχής.

2. Ένταξη και επιτόπια έρευνα

Οι συγγραφείς συμμετέχουν σε δράσεις των γειτονιών, αναπτύσσουν σχέσεις με τις κοινότητες και συλλέγουν υλικό μέσα από αφηγήσεις, συναντήσεις και βιωματική παρατήρηση. Η διαδικασία υποστηρίζεται από την ομάδα του Λάρνακα 2030.

3. Ανάπτυξη δραματουργίας και πρώτο στάδιο συγγραφής

Με βάση την έρευνα, οι συγγραφείς διαμορφώνουν τις αρχικές δραματουργικές τους ιδέες και παρουσιάζουν δημόσια την προκαταρκτική κατεύθυνση των έργων τους. Ακολουθεί η πρώτη ολοκληρωμένη φάση συγγραφής με διαρκή ανατροφοδότηση από τις κοινότητες και την καλλιτεχνική ομάδα του Λάρνακα 2030.

4. Αναλόγια και ανατροφοδότηση

Οι πρώτες εκδοχές των κειμένων παρουσιάζονται ως σκηνοθετημένες θεατρικές αναγνώσεις (αναλόγια), οι οποίες λειτουργούν ως στάδιο δοκιμής και αξιολόγησης. Η ανατροφοδότηση οδηγεί στην τελική επεξεργασία και ολοκλήρωση των έργων.

5. Παραγωγή και παρουσίαση παραστάσεων

Με την παράδοση των τελικών κειμένων αρχίζει η παραγωγή τριών τοποειδικών παραστάσεων, μία σε κάθε γειτονιά, με τη συμμετοχή επαγγελματικών θεατρικών ομάδων. Οι παραστάσεις παρουσιάζονται στο πλαίσιο του Μαχαλάρτ 2027.

Οι συγγραφείς που θα επιλεγούν θα επωφεληθούν από:

· Αμοιβή ύψους €2.000 με την ολοκλήρωση όλων των σταδίων του πρότζεκτ και με την κατάθεση του τελικού κειμένου

· Συμμετοχή σε ένα πολυεπίπεδο καλλιτεχνικό και κοινωνικό πρότζεκτ του Λάρνακα ΠΠΕ 2030

· Καθοδήγηση (coaching) και ανάπτυξη δεξιοτήτων (capacity building)

· Δικτύωση με καλλιτέχνες, κοινότητες και πιθανές διεθνείς συνεργασίες

· Παρουσίαση του έργου τους στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Οργανισμού το φθινόπωρο του 2027.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την καλλιτεχνική ομάδα του Λάρνακα 2030. Οι συγγραφείς που θα επιλεγούν στη βραχεία λίστα (shortlist) θα κληθούν σε συνέντευξη πριν από την τελική επιλογή των τριών συγγραφέων εντός Αυγούστου 2026.

Επιμέλεια έργου και coaching συγγραφέων εκ μέρους του Λάρνακα 2030: Κώστας Μαννούρης.

Για περισσότερες πληροφορίες: [email protected]