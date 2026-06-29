Το ποδοσφαιρικό πάθος ανεβαίνει επίπεδο την Πέμπτη 2 Ιουλίου, με το PROSILIO να φιλοξενεί μια ξεχωριστή World Cup βραδιά, αφιερωμένη στους φίλους του ποδοσφαίρου. Από τις 19:00 μέχρι τα μεσάνυχτα, οι φίλαθλοι θα απολαύσουν μια διαφορετική εμπειρία με γιγαντοοθόνη, παγωμένες μπύρες, φαγητό και ατμόσφαιρα που θυμίζει ημέρα αγώνα.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ξεκινά στις 20:00 με το World Cup Quiz, σε ειδική έκδοση από το @onlyfootballfanscyprus, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια διασκεδαστική και ανταγωνιστική εμπειρία γύρω από την ιστορία και τις μεγάλες στιγμές του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τη βραδιά θα παρουσιάσει ο @cypriotcityzen, μεταφέροντας το κλίμα του World Cup με χιούμορ, ενέργεια και ποδοσφαιρικό παλμό.

Στις 22:00, τα βλέμματα στρέφονται στη γιγαντοοθόνη του PROSILIO για τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα Ισπανία – Αυστρία, σε ατμόσφαιρα που θυμίζει γήπεδο.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι επισκέπτες θα μπορούν να ανακαλύψουν και να αποκτήσουν τα αποκλειστικά προϊόντα του SS26 World Cup Edition Drop, ενώ παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να στηρίξουν το έργο του @charityidols, μέσω μιας ξεχωριστής φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας που συνδέει το ποδόσφαιρο με την κοινωνική προσφορά.

Για όσους θέλουν να απολαύσουν τη βραδιά χωρίς να λείψει τίποτα, θα προσφέρεται Buffet All-You-Can-Eat στην τιμή των €15, με αγαπημένες επιλογές που ταιριάζουν απόλυτα σε μια αυθεντική match-day εμπειρία.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Ημερομηνία: Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026

Ώρα: 19:00 – 00:00

Τοποθεσία: PROSILIO

Μια βραδιά που συνδυάζει ποδόσφαιρο, ψυχαγωγία, γεύση και κοινωνική προσφορά, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για όλους όσοι θέλουν να ζήσουν την εμπειρία του World Cup μαζί.