Μια εξαιρετικά σπάνια επενδυτική ευκαιρία σε μία από τις πλέον ανερχόμενες παραθαλάσσιες περιοχές της Κύπρου παρουσιάζει η Altamira Real Estate, διαθέτοντας προς πώληση έκταση 235.657 τ.μ. στους Σοφτάδες Λάρνακας, με εντυπωσιακό παραλιακό μέτωπο 410 μέτρων.

Το ακίνητο βρίσκεται μόλις 10 λεπτά από το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας και 3 χιλιόμετρα από την τουριστική περιοχή των Περβολιών, σε μια περιοχή που συγκεντρώνει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο μεγάλο αναπτυξιακό σημείο της επαρχίας.

Η μεγάλη ενιαία έκταση και τα χαρακτηριστικά του τεμαχίου το καθιστούν ιδανικό για πολυτελή τουριστικά θέρετρα, ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικά χωριά και μικτές αναπτύξεις υψηλών προδιαγραφών. Οι τουριστικές ζώνες ανάπτυξης προσφέρουν σημαντική ευελιξία στον σχεδιασμό και την αξιοποίηση της επένδυσης.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν είτε το σύνολο της έκτασης έναντι €21 εκατ. είτε επιμέρους τμήματα:

Group 1: €11,5 εκατ. – 133.127 τ.μ. με 270 μέτρα πρόσωπο προς τη θάλασσα.

€11,5 εκατ. – 133.127 τ.μ. με 270 μέτρα πρόσωπο προς τη θάλασσα. Group 2: €8 εκατ. – 83.325 τ.μ. με 140 μέτρα παραλιακού μετώπου.

€8 εκατ. – 83.325 τ.μ. με 140 μέτρα παραλιακού μετώπου. Group 3: €1,5 εκατ. – 19.205 τ.μ. με πρόσωπο σε δημόσιο δρόμο.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι και τα τρία τμήματα διαθέτουν πρόσβαση σε δημόσιο δρόμο, επιτρέποντας την άμεση αξιοποίηση και ανάπτυξή τους.

Σε μια αγορά όπου η διαθεσιμότητα μεγάλων παραθαλάσσιων εκτάσεων είναι εξαιρετικά περιορισμένη, οι ζητούμενες τιμές της συγκεκριμένης ανάπτυξης τοποθετούνται σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από συγκρίσιμα ακίνητα της ευρύτερης περιοχής Λάρνακας. Πρόκειται για μια σπάνια ευκαιρία απόκτησης παραθαλάσσιας γης υψηλών προδιαγραφών με ισχυρό περιθώριο μελλοντικής υπεραξίας και σημαντικές προοπτικές επενδυτικής απόδοσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέσω της ιστοσελίδας της Altamira Real Estate μέχρι την Τρίτη 14 Ιουλίου και ώρα 10.00 π.μ.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate