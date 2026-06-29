Μια κυπριακή συνεργασία με κοινό όραμα για τη σύγχρονη ευεξία

Με κοινό όραμα την αυθεντική φροντίδα, την πρόληψη και τη δημιουργία ουσιαστικών εμπειριών ευεξίας, η Thanos Hotels & Resorts και η εὖSKIN® εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Inclusive Wellness by εὖSKIN® στα ξενοδοχεία Anassa, Annabelle και Almyra.

Η νέα συνεργασία εισάγει μια σύγχρονη προσέγγιση στο skin wellness και την εξατομικευμένη ευεξία, προσφέροντας στους επισκέπτες πρόσβαση σε εμπειρίες φροντίδας σχεδιασμένες να ανταποκρίνονται στις πραγματικές και διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του δέρματος. Πρόκειται για μια κυπριακή καινοτομία που συνδέει την επιστήμη με τη φιλοξενία υψηλού επιπέδου, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δυναμική της Κύπρου ως κέντρου ανάπτυξης σύγχρονων προσεγγίσεων στον τομέα του wellness.

Αναπτυγμένη από τη RSL Revolutionary Labs, η εὖSKIN® έχει ήδη παρουσία σε περισσότερες από δέκα αγορές διεθνώς, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία και χώρες της Αφρικής. Μέσα από τη συνεργασία με τη Thanos Hotels & Resorts, η φιλοσοφία της εὖSKIN® ενσωματώνεται πλέον σε ένα περιβάλλον όπου η ευεξία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής εμπειρίας φιλοξενίας.

Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκεται η πεποίθηση ότι η φροντίδα του δέρματος δεν μπορεί να ακολουθεί μια ενιαία προσέγγιση για όλους. Το δέρμα επηρεάζεται καθημερινά από πολλούς παράγοντες, όπως το στρες, οι ορμονικές αλλαγές, η ηλικία, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, οι ιατρικές θεραπείες και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής. Το Inclusive Wellness by εὖSKIN® αναγνωρίζει αυτές τις διαφορετικές ανάγκες και προσεγγίζει την ευεξία μέσα από το πρίσμα της πρόληψης, της ενίσχυσης του δερματικού φραγμού, της ανθεκτικότητας και της μακροχρόνιας υγείας του δέρματος.

Συνδυάζοντας επιλεγμένα φυσικά εκχυλίσματα με προηγμένα βιοδραστικά μοριακά υλικά, η εὖSKIN® αναπτύσσει εξειδικευμένες συνθέσεις που υποστηρίζουν την ισορροπία, την ενυδάτωση και τη συνολική ευεξία του δέρματος, προσφέροντας μια εμπειρία φροντίδας που βασίζεται στην επιστήμη, χωρίς να χάνει την απλότητα και την αίσθηση άνεσης που αναζητά ο σύγχρονος επισκέπτης.

Η φιλοσοφία αυτή συνάδει απόλυτα με την προσέγγιση της Thanos Hotels & Resorts, η οποία διαχρονικά επενδύει στη δημιουργία εμπειριών φιλοξενίας που δίνουν έμφαση στην εξατομίκευση, την αυθεντικότητα και την προσοχή στη λεπτομέρεια. Μέσα από το πρόγραμμα, οι επισκέπτες των Anassa, Annabelle και Almyra θα έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη καθοδήγηση και εμπειρίες wellness που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ατόμου, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συνολική εμπειρία διαμονής.

Η Δρ. Μαριάννα Προκόπη-Δημητριάδη, συνιδρύτρια της RSL Revolutionary Labs, δήλωσε: «Η RSL γεννήθηκε στην Κύπρο με στόχο να μετατρέπει την επιστημονική έρευνα σε πρακτικές λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Με την εὖSKIN® θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι περισσότερο από μια σειρά περιποίησης. Θέλαμε να δημιουργήσουμε μια νέα προσέγγιση γύρω από το δέρμα, που αναγνωρίζει τις αλλαγές και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ανθρώπου και προσφέρει φροντίδα με σεβασμό και ουσία. Η συνεργασία με τη Thanos Hotels & Resorts αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς επιτρέπει σε μια κυπριακή καινοτομία να προσφέρει αξία σε ένα περιβάλλον όπου η ευεξία, η αναζωογόνηση και η ανθρώπινη εμπειρία βρίσκονται στο επίκεντρο.»

Η Νατάσα Μιχαηλίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας της Thanos Hotels & Resorts, ανέφερε: «Στα Thanos Hotels & Resorts πιστεύουμε ότι η πραγματική πολυτέλεια βρίσκεται στη φροντίδα της κάθε λεπτομέρειας και στη δημιουργία εμπειριών που ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις ανάγκες του κάθε επισκέπτη. Η συνεργασία μας με την εὖSKIN® αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να εξελίσσουμε συνεχώς την εμπειρία φιλοξενίας που προσφέρουμε, μέσα από πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την καινοτομία, την αυθεντικότητα και την εξατομικευμένη φροντίδα. Το Inclusive Wellness by εὖSKIN® ενισχύει τη φιλοσοφία μας για μια πιο ολιστική προσέγγιση στην ευεξία, όπου κάθε επισκέπτης αισθάνεται ότι τον κατανοούν, τον φροντίζουν και τον υποδέχονται με τρόπο πραγματικά ξεχωριστό.»

Όσοι επιθυμούν να εξερευνήσουν τη νέα εμπειρία Inclusive Wellness by εὖSKIN®, μπορούν να αποταθούν στα βραβευμένα spa των ξενοδοχείων Anassa, Annabelle και Almyra, όπου θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία της εὖSKIN® και να απολαύσουν εξατομικευμένες εμπειρίες skin wellness σχεδιασμένες γύρω από τις ανάγκες του δικού τους δέρματος.