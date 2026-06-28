Good Health and Well-being των Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) κατέκτησε μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση στις κατατάξεις Times Higher Education (THE) Sustainability Impact Ratings 2026, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως που δημιουργούν ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο μέσω της εκπαίδευσης, της έρευνας, της υγείας, της καινοτομίας και της προσφοράς προς την κοινωνία.

Η σημαντικότερη διάκριση του Πανεπιστημίου αφορά τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 3 (SDG 3): Good Health and Well-being, όπου το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται στην 55η θέση παγκοσμίως, καταγράφοντας μία από τις σημαντικότερες διεθνείς επιτυχίες που έχει επιτύχει ποτέ κυπριακό πανεπιστήμιο στον συγκεκριμένο τομέα και την υψηλότερη επίδοση μεταξύ όλων των πανεπιστημίων της Κύπρου.

Την τελευταία δεκαετία, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αναπτύξει ένα από τα ισχυρότερα οικοσυστήματα στην περιοχή στους τομείς της Ιατρικής και των Επιστημών Υγείας. Οι διεθνώς αναγνωρισμένες Σχολές Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής, σε συνδυασμό με περισσότερα από 29 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στις Επιστήμες Υγείας, διαμορφώνουν την επόμενη γενιά επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι στελεχώνουν νοσοκομεία, συστήματα υγείας, ερευνητικά κέντρα και οργανισμούς στην Ευρώπη και διεθνώς.

Η διάκριση αντικατοπτρίζει επίσης τη διαρκή δέσμευση του Πανεπιστημίου στην προαγωγή της υγείας και της ευημερίας μέσα από την εκπαίδευση, την έρευνα, την κλινική πρακτική και την κοινωνική προσφορά. Η δέσμευση αυτή αποτυπώνεται στις εξειδικευμένες πανεπιστημιακές κλινικές του, όπως η Οδοντιατρική Κλινική, η Κλινική Λογοθεραπείας, Λόγου και Ακοής και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Μικρών Ζώων, οι οποίες παρέχουν χιλιάδες κλινικές υπηρεσίες κάθε χρόνο, προσφέροντας παράλληλα στους φοιτητές πολύτιμη κλινική εκπαίδευση. Μέσα από την ερευνητική του δραστηριότητα, τις στρατηγικές συνεργασίες με νοσοκομεία και οργανισμούς υγείας και τις πολυάριθμες δράσεις κοινωνικής προσφοράς, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας της κοινωνίας.