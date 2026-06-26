Μια νέα πλατφόρμα ανίχνευσης απάτης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές παρουσίασε η Fynspot, με στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να περιορίσουν τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης, να μειώσουν τις λανθασμένες απορρίψεις νόμιμων συναλλαγών (false positives) και να αυξήσουν τα ποσοστά έγκρισης πληρωμών.

Η νέα API-first SaaS λύση αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη (AI), μηχανική μάθηση και ανάλυση συμπεριφορικών δεδομένων, αξιολογώντας κάθε συναλλαγή σε πραγματικό χρόνο και αποδίδοντας βαθμολογία κινδύνου (risk score) μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά rule-based συστήματα που βασίζονται σε προκαθορισμένους κανόνες και συχνά απορρίπτουν και νόμιμες συναλλαγές, η νέα πλατφόρμα χρησιμοποιεί προσαρμοστικά μοντέλα μηχανικής μάθησης, τα οποία λαμβάνουν υπόψη το συνολικό προφίλ και τη συμπεριφορά κάθε συναλλαγής.

Η Fynspot αναλύει μεταξύ άλλων μοτίβα συναλλαγών, ιστορικό πελατών, στοιχεία καρτών (BIN intelligence), γεωγραφικές ασυμφωνίες, δεδομένα IP, VPN και proxy, καθώς και δείκτες αυθεντικότητας email και πιθανής δραστηριότητας bots.

Ο Product Lead της Fynspot, Παύλος Καρασαμάνης, δήλωσε ότι η πρόληψη της απάτης δεν θα πρέπει να γίνεται εις βάρος της εμπειρίας του πελάτη ή της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, σημειώνοντας πως η νέα πλατφόρμα προσαρμόζεται συνεχώς στις εξελισσόμενες μορφές απάτης και προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια στις αποφάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διαφάνεια των αποφάσεων της τεχνητής νοημοσύνης μέσω Explainable AI και της τεχνολογίας SHAP, η οποία επιτρέπει στις ομάδες διαχείρισης κινδύνου να γνωρίζουν τους παράγοντες που οδήγησαν σε κάθε αξιολόγηση.

Όπως ανέφερε ο Chief Technology Officer της COWIN, Φέδρος Αβραάμ, η πλατφόρμα δεν περιορίζεται στην παροχή ενός αριθμητικού σκορ, αλλά εξηγεί με σαφήνεια τους λόγους πίσω από κάθε απόφαση, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των οργανισμών στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, η πλατφόρμα επανεκπαιδεύει αυτόματα τα μοντέλα της με νέα δεδομένα συναλλαγών και ανατροφοδότηση από τους πελάτες, ώστε να βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητά της χωρίς την ανάγκη χειροκίνητων ενημερώσεων.

Η Fynspot διατίθεται ήδη ως SaaS λύση για επιχειρήσεις, ενώ έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία κυβερνοασφάλειας COWIN, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της κυβερνοασφάλειας, της διαχείρισης κινδύνου και του IT consulting.