Η αγορά κατοικίας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις για κάθε οικογένεια ή επενδυτή. Η σωστή επιλογή δεν βασίζεται μόνο στην τοποθεσία, αλλά και στην ποιότητα κατασκευής, τη λειτουργικότητα των χώρων και τις προοπτικές που προσφέρει το ακίνητο στο μέλλον. Από τη Λευκωσία μέχρι τη Λεμεσό και τη Λάρνακα, η κυπριακή αγορά ακινήτων συνεχίζει να προσφέρει ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για όσους αναζητούν το επόμενό τους σπίτι ή μια αξιόλογη επένδυση.

Με ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια ακινήτων στην Κύπρο, η Altia προσφέρει επιλογές που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες και τρόπους ζωής. Από ευρύχωρες οικογενειακές κατοικίες μέχρι ακίνητα σε προνομιακές αστικές τοποθεσίες, οι διαθέσιμες επιλογές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων.

Ακολουθούν έξι προτάσεις που ξεχωρίζουν για τα χαρακτηριστικά και την τοποθεσία τους.

Ευρύχωρη μονοκατοικία στην καρδιά της Γερμασόγειας

Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στη Γερμασόγεια, αυτή η ανεξάρτητη κατοικία προσφέρει άνεση και λειτουργικότητα σε μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές της Λεμεσού. Βρίσκεται σε οικόπεδο 536 τ.μ. και διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια, μεγάλους χώρους υποδοχής και ευρύχωρη κουζίνα. Το κυρίως υπνοδωμάτιο διαθέτει ιδιωτικό μπάνιο και γκαρνταρόμπα, ενώ η τοποθεσία της εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση στον κυκλικό κόμβο Γερμασόγειας, τη Λεωφόρο Αγίας Παρασκευής και τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσού. Μια ιδανική επιλογή για οικογένειες που αναζητούν άνετους χώρους σε κομβικό σημείο της πόλης.

Οικογενειακή κατοικία στην ενορία Σωτήρος Λάρνακας

Σε μια ήσυχη γειτονιά της ενορίας Σωτήρος, αυτή η ανεξάρτητη κατοικία τριών υπνοδωματίων συνδυάζει πρακτικότητα και ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα. Το ισόγειο φιλοξενεί ενιαίο χώρο καθιστικού και τραπεζαρίας με τζάκι, κουζίνα και ξενώνα με τουαλέτα επισκεπτών, ενώ στον όροφο βρίσκονται τα τρία υπνοδωμάτια και το κοινόχρηστο μπάνιο. Η μεγάλη ιδιωτική αυλή, οι βεράντες και ο βοηθητικός χώρος προσθέτουν σημαντική αξία στο ακίνητο, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από σχολεία, βασικούς οδικούς άξονες και υπηρεσίες της πόλης.

Ευρύχωρη ημιανεξάρτητη κατοικία στον Δήμο Λακατάμειας

Στη δημοφιλή περιοχή του Αρχαγγέλου-Ανθούπολης στον Δήμο Λακατάμειας στην επαρχία Λευκωσίας προσφέρεται ευρύχωρη ημιανεξάρτητη κατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων. Το ακίνητο διαθέτει χώρο υποδοχής, τουαλέτα επισκεπτών, ευρύχωρο ενιαίο χώρο καθιστικού και τραπεζαρίας με τζάκι, καθώς και κουζίνα με άνετο καθιστικό. Διαθέτει τέσσερα άνετα υπνοδωμάτια και ένα κυρίως οικογενειακό μπάνιο. Η κατοικία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από διάφορες υπηρεσίες κάνοντας το ιδανικό για ιδιοκατοίκηση είτε για επένδυση μέσω ενοικίασης.

Μονοκατοικία με μεγάλους εξωτερικούς χώρους στην Επισκοπή

Στην καρδιά της Επισκοπής, αυτή η ανεξάρτητη κατοικία τριών υπνοδωματίων ξεχωρίζει για το μεγάλο οικόπεδο και τους άνετους εξωτερικούς χώρους της. Το ακίνητο διαθέτει ευρύχωρο καθιστικό και τραπεζαρία, κουζίνα με καθιστικό, γραφείο και τρία υπνοδωμάτια, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες μιας οικογένειας. Οι μεγάλες βεράντες και η ιδιωτική αυλή προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για χαλάρωση και φιλοξενία, ενώ η τοποθεσία του συνδυάζει την ηρεμία της κοινότητας με εύκολη πρόσβαση προς τη Λεμεσό.

Σύγχρονη κατοικία στην Αραδίππου

Αυτή η ημιανεξάρτητη κατοικία στην περιοχή Αποστόλου Λουκά στην Αραδίππου αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για οικογένειες που αναζητούν σύγχρονους χώρους και πρακτική τοποθεσία. Το ισόγειο περιλαμβάνει ενιαίο χώρο καθιστικού και τραπεζαρίας, κουζίνα με τραπεζαρία, βοηθητικό χώρο και ξενώνα με τουαλέτα επισκεπτών, ενώ ο όροφος διαθέτει τρία υπνοδωμάτια, με το κυρίως να διαθέτει και en suite μπάνιο. Η αυλή, οι βεράντες και ο αποθηκευτικός χώρος συμπληρώνουν ιδανικά την εικόνα ενός λειτουργικού οικογενειακού σπιτιού.

Αρχοντική κατοικία στον Άγιο Ανδρέα

Στον ιστορικό και ιδιαίτερα περιζήτητο Άγιο Ανδρέα στη Λευκωσία, αυτή η εντυπωσιακή διώροφη κατοικία αποπνέει διαχρονική αρχιτεκτονική και κύρος. Με συνολικό εμβαδόν 450 τ.μ., έξι υπνοδωμάτια, χώρο υποδοχής, γραφείο, τζάκι και μεγάλες βεράντες, προσφέρει όλα όσα θα περίμενε κανείς από μια κατοικία υψηλών προδιαγραφών. Η τοποθεσία της, σε μία από τις πιο ιστορικές και αριστοκρατικές συνοικίες της πρωτεύουσας, την καθιστά μια μοναδική ευκαιρία τόσο για ιδιοκατοίκηση όσο και για επενδυτική αξιοποίηση.

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