Από το 2002 που η So-Easy Stores ltd άνοιξε το πρώτο της κατάστημα πολλά άλλαξαν. Ένα μόνο έχει μείνει 24 χρόνια τώρα σταθερό. Η υπόσχεση να αλλάζει για να προσαρμόζεται στις συνήθειες των καταναλωτών.

Το 23ο κατάστημα της αλυσίδας καταστημάτων So-Easy Stores, στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού, δεν είναι απλά μια νέα σημαντική πρόσθεση στο στόλο της αλλά αποτελεί το 3ο πρότυπο κατάστημα που ολοκληρώνεται κάτω από τον στρατηγικό σχεδιασμό για τη βιωσιμότητα και την εξέλιξη τόσο της εταιρίας όσο και του ευρύτερου κλάδου των Convenience Stores (C-Stores) στην Κύπρο.

Η τελική εικόνα – που σταδιακά όλα τα καταστήματα θα ακολουθήσουν – είναι το αποτέλεσμα μιας πολύχρονης και πολυεπίπεδης έρευνας τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και Κυπριακό επίπεδο ως προς τις αλλαγές της κοινωνίας και κατ’ επέκταση των καταναλωτικών συνηθειών καθώς και των νέων τάσεων που αφορούν τους καταναλωτές των C-Stores.

Φαινόμενα όπως οι φρενήρεις καθημερινοί ρυθμοί, το διευρυμένο ωράριο εργασίας, το ξεχείλωμα της ημέρας και η δυσκολία στις μετακινήσεις, άλλαξαν τις καταναλωτικές συμπεριφορές. Αυτό επέβαλε αναθεώρηση εφ’ όλης τη ύλης στην εικόνα, στα προϊόντα, στις τιμές, στην εξυπηρέτηση και κυρίως με ουσιαστικές λύσεις στις ανάγκες της εξαντλητικής καθημερινότητας.

“Τα C-Stores πλέον παίζουν τον πρώτιστο ρόλο διότι το μικρό τους μέγεθος αποκτά ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα ευελιξίας για γρήγορες προσαρμογές σε βολικές λύσεις On-The-Go.”

Οι αναβαθμισμένες κατηγορίες που μπορεί κάποιος να βρει στο νέο κατάστημα είναι:

· Φρουταρία

· Είδη Αρτοποιίας

· Σαλάτες και Σάντουιτς ημέρας

· Κατεψυγμένα προϊόντα

· Φρέσκος Καφές (σύντομα)

Σημαντική επίσης αναβάθμιση έχει γίνει στην επιλογή τόσο των προϊόντων, που ως κατηγορίες και ως ποιότητα καλύπτουν το 90% ενός μεγάλου σουπερμάρκετ, όσο και της στρατηγικής διαρρύθμισης του χώρου που να διευκολύνει το μάτι στην εύρεση των προϊόντων.

Μιλάμε για μια εντελώς φρέσκια και διαφορετική προσέγγιση από αυτήν που μέχρι τώρα συνηθίσαμε τόσο από τη μεγάλη όσο και από την μικρή λιανική, με τα προϊόντα και τις κατηγορίες να είναι ταξινομημένα και οργανωμένα σύμφωνα με την ανάγκη, την διάθεση και την επιθυμία. Αυτό σημαίνει βολικότητα και εμπειρία καταναλωτή στην πράξη.

“Ο πελάτης του καταστήματος ευκολίας So-Easy Stores, θέλει να ανταμειφθεί για τον περιορισμένο του χρόνο με ποιότητα και βολικότητα. Δεν αγοράζει απλά συμπληρωματικά ψώνια on-the-go. Αγοράζει Βολικά & Γρήγορα ποιοτικό χρόνο!”

Οι «βολικότερες αγορές» καλύπτουν όλο το φάσμα της εμπειρίας του πελάτη. Στην πιο καθοριστική στιγμή της ιστορίας τους, τα So-Easy Stores αναλαμβάνουν με σοβαρότητα και ευθύνη να οδηγήσουν Βολικά & Γρήγορα ολόκληρο τον κλάδο.