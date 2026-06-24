Η Cyprus Airways ανακοινώνει την συνεργασία της με τον διεθνώς αναγνωρισμένο ποδοσφαιριστή και προπονητή, ως επίσημο brand ambassador της.

Η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζει τη συνεχή προσπάθεια της Cyprus Airways να ενισχύσει την διεθνή αναγνωρισιμότητα του brand της, όπως και να στηρίξει την στρατηγική της ανάπτυξη στην τοπική αλλά και στις διεθνείς αγορές. Το προφίλ, η επαγγελματική πορεία και οι αξίες που πρεσβεύει ο Andrea Pirlo, στο υψηλότερο επίπεδο, ευθυγραμμίζονται με την θέση, τις αξίες και τους στόχους της εταιρείας.

Ο Pirlo διαμένει επί του παρόντος στο Dubai, όπου και δραστηριοποιείται ως προπονητής.

Η Cyprus Airways πραγματοποιεί δρομολόγια προς το Dubai, ενισχύοντας το δίκτυο της με την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συνδέοντας απευθείας την Κύπρο με έναν από τους σημαντικότερους αεροπορικούς κόμβους της περιοχής.

Με καταγωγή από την Ιταλία, ο Pirlo αντικατοπτρίζει επίσης τη συνδεσιμότητα της εταιρείας με την Ιταλική αγορά, στην οποία δραστηριοποιείται. Η Cyprus Airways πραγματοποιεί δρομολόγια μεταξύ Λάρνακας και Μιλάνο ολόχρονα, όπως και με την Βενετία κατά την καλοκαιρινή περίοδο, εξυπηρετώντας ζήτηση για τόσο ταξίδια αναψυχής, αλλά και για επαγγελματικά ταξίδια μεταξύ Κύπρου και Βόρειας Ιταλίας.

Η ανακοίνωση ακολουθεί την επανέναρξη του καλοκαιρινού προγράμματος της Cyprus Airways, το οποίο σηματοδοτεί την επιστροφή δημοφιλών ελληνικών προορισμών, όπως η Σαντορίνη, η Πρέβεζα, η Ρόδος και η Σκιάθος, παράλληλα με αύξηση της συχνότητας των ευρωπαϊκών δρομολογίων, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού, της Βαρκελώνης και της Βενετίας. Το Ηράκλειο έχει πλέον καθιερωθεί ως ολόχρονος προορισμός, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα.

Παράλληλα με τις αναβαθμίσεις του δικτύου της, η Cyprus Airways έχει προχωρήσει και σε βελτιώσεις της ψηφιακής υποδομής για ποιοτικότερη ταξιδιωτική εμπειρία προς τους επιβάτες της. Η εταιρεία αναβάθμισε πρόσφατα την επίσημη ιστοσελίδα της και λάνσαρε μια νέα εφαρμογή για κινητές συσκευές, βελτιώνοντας τη διαδικασία κράτησης και παρέχοντας καλύτερη πρόσβαση σε εργαλεία διαχείρισης της κράτησης σας.

Η Cyprus Airways συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη προϊόντων, στην αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπερίας σας εν πτήσει, στη λειτουργική αποδοτικότητα και στην επέκταση του προσφερόμενου δικτύου της, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ Κύπρου, Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.