Κλασικές επιτυχίες Rock 'n' Roll των δεκαετιών του ’50 και του ’60 σε ένα φιλανθρωπικό street party!

Το Σάββατο 4 Ιουλίου, τοπικές επιχειρήσεις ενώνουν τις δυνάμεις τους και διοργανώνουν το φιλανθρωπικό street party «ROCKING AUTISM» στην οδό Πάργας στη Λευκωσία, στον Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης, έξω από το True Heart Café, Moondogs, CoffeeHouse και Karma Fitness. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για τη στήριξη του Μη-Κερδοσκοπικού-Οργανισμού Voice for Autism.

Η μουσική ξεκινά στις 18:00 με συγκροτήματα και DJs που θα διασκεδάζουν το κοινό μέχρι τα μεσάνυχτα. Κεντρικοί πρωταγωνιστές της βραδιάς θα είναι οι HERMAPHRODITE’S CHILD από την Αθήνα, οι οποίοι θα ταξιδέψουν το κοινό στις χρυσές δεκαετίες του ’50 και του ’60, μέσα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Rock ’n’ Roll. Με επιτυχίες των The Beatles, The Rolling Stones, The Beach Boys, The Kinks, Elvis Presley, Chuck Berry, αλλά και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των Πασχάλη & The Olympians και άλλων καλλιτεχνών, το συγκρότημα υπόσχεται μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη ζωντανή μουσική και χορό.

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας, τη Nostalgia Parties και την Cloud10 Music Agency, ενώ οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν φαγητό και ποτό από τα Moondogs, True Heart Café και CoffeeHouse.

Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Voice for Autism και στη στήριξη του πολύτιμου έργου του, μεταξύ άλλων μέσω της λειτουργίας του True Heart Café, της πρώτης κοινωνικής επιχείρησης στην Κύπρο που προσφέρει εργασία σε 18 άτομα στο φάσμα του αυτισμού.

Η βραδιά υπόσχεται να είναι μια οικογενειακή και συμπεριληπτική εκδήλωση, ανοιχτή σε όλους.

Ελάχιστη εισφορά εισόδου: €5.

Παιδιά κάτω των 12 ετών: Δωρεάν είσοδος

ΜΕΓΑ Χορηγοί της εκδήλωσης είναι το Andrey & Julia Dashin’s Foundation και η Exinity, των οποίων η γενναιόδωρη στήριξη καθιστά δυνατή τη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Χορηγοί της εκδήλωσης είναι επίσης οι: Royal Crown Insurance, Mamos Beer, Kemanes Printshop, Nostalgia Parties, Cloud10 Music Agency, Orb Communications, Moondogs Bar & Grill, CoffeeHouse Nicosia, Karma Fitness Studio, καθώς και ο χορηγός επικοινωνίας Deejay Radio 93.5.

Για περισσότερες πληροφορίες, βίντεο και ενημερώσεις επισκεφθείτε:

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1687783982527444

Instagram post: https://www.instagram.com/p/DZ2mKqvNCUg

Infoline: 99498642