Ο Όμιλος BYD παρουσιάζει οκτώ νέα μοντέλα από τρεις μάρκες

Οκτώ πρεμιέρες μοντέλων, από παγκόσμιες παρουσιάσεις έως λανσαρίσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα φιλοξενηθούν στο περίπτερο του Ομίλου BYD σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του παγκόσμιου αυτοκινητιστικού ημερολογίου.

Πρωταγωνιστής της έκθεσης θα είναι το DENZA Z, στις εκδόσεις Coupe και Racing, που θα πραγματοποιήσουν την παγκόσμια πρεμιέρα τους στο Goodwood Festival of Speed.

Η premium μάρκα DENZA και η luxury μάρκα YANGWANG θα πραγματοποιήσουν επίσης τις ευρωπαϊκές πρεμιέρες των BAO 5, U9 Xtreme και U7.

Η BYD θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο δύο από τα νεότερα μοντέλα της: το DOLPHIN G DM-i και το pick-up SHARK.

Το περίπτερο τριών επιπέδων του Ομίλου BYD, έκτασης 2.016 τ.μ., θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο Όμιλος BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας (ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών) παγκοσμίως, θα παρουσιάσει συνολικά οκτώ νέα μοντέλα στο Goodwood Festival of Speed 2026, από παγκόσμιες πρεμιέρες έως λανσαρίσματα για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο επίκεντρο της παρουσίας του θα βρεθεί η premium μάρκα DENZA, καθώς το Goodwood Festival of Speed θα αποτελέσει τη διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί η παγκόσμια πρεμιέρα δύο νέων μοντέλων, η ευρωπαϊκή πρεμιέρα για ένα ακόμη, ενώ παράλληλα θα σηματοδοτήσει και την επίσημη είσοδο της μάρκας στη βρετανική αγορά.

Η διοργάνωση έχει ιδιαίτερη σημασία και για την BYD, καθώς ένα από τα μικρότερα μοντέλα του περιπτέρου αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες νέες προτάσεις για τους Βρετανούς αγοραστές. Το DOLPHIN G DM-i εισέρχεται στην κατηγορία των supermini, συνδυάζοντας την πρωτοποριακή τεχνολογία plug-in hybrid DM-i, μοναδική στην κατηγορία του, με κορυφαία πρακτικότητα και προηγμένες τεχνολογίες.

Η YANGWANG θα αφήσει επίσης το δικό της αποτύπωμα στη φετινή διοργάνωση, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά επί βρετανικού εδάφους το U9 Xtreme, το ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής στον κόσμο. Δίπλα του θα βρεθούν το εντυπωσιακό U8L, ένα 4θέσιο, πολυτελές SUV που διαθέτει ακόμη και δυνατότητα πλεύσης στο νερό, καθώς και η executive λιμουζίνα U7.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, δήλωσε: «Πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από μία παρουσίαση νέων προϊόντων. Είναι μια ξεκάθαρη δήλωση προθέσεων. Με οκτώ πρεμιέρες από τρεις διακριτές μάρκες, ο Όμιλος BYD αποδεικνύει ότι η καινοτομία, οι επιδόσεις, ο premium σχεδιασμός και η βιωσιμότητα μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα χαρτοφυλάκια προϊόντων της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.».

ΤΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ SUPERCAR DENZA Z ΗΓΕΙΤΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ DENZA

Το Goodwood Festival of Speed θα φιλοξενήσει τις παγκόσμιες πρεμιέρες των DENZA Z Coupe και DENZA Z Racing. Τα δύο εντυπωσιακά αμιγώς ηλεκτρικά κουπέ αποτελούν τις νεότερες εκφράσεις της σχεδιαστικής φιλοσοφίας “Pure Emotion”, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά με το DENZA Z Spider στην έκθεση Auto China 2026 στο Πεκίνο, τον Απρίλιο.

Η έκδοση Coupe μοιράζεται το ίδιο σύστημα κίνησης με το Spider, το οποίο και αυτό θα βρίσκεται στο χώρο του περιπτέρου. Το σύστημα των τριών ηλεκτροκινητήρων επιτρέπει τελική ταχύτητα 349 km/h (217 mph), χωρίς συμβιβασμούς στην καθημερινή χρήση, χάρη στη διάταξη 2+2 καθισμάτων και τον μεγάλο χώρο αποσκευών.

Η έκδοση Racing ακολουθεί μια ακόμη πιο ακραία προσέγγιση, ξεχωρίζοντας κυρίως για το εντυπωσιακό αεροδυναμικό πακέτο από ανθρακονήματα.

Από τα supercars έως τα SUV, η DENZA ετοιμάζεται να παρουσιάσει μια ιδιαίτερα διευρυμένη γκάμα μοντέλων. Το BAO 5, το οποίο πραγματοποιεί την πρώτη του ευρωπαϊκή εμφάνιση, φιλοδοξεί να αμφισβητήσει τα καθιερωμένα δεδομένα στην premium κατηγορία SUV. Αξιοποιώντας την τεχνολογία DM-o (Dual Mode Off-Road), το νέο μοντέλο συνδυάζει τρεις ηλεκτροκινητήρες με έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα, προσφέροντας την άνεση, την αμεσότητα και τον έλεγχο ενός ηλεκτρικού οχήματος, τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία που προσφέρει η χρήση βενζίνης.

Η premium πρόταση της DENZA δεν περιορίζεται μόνο στα Z και BAO 5, καθώς η διοργάνωση σηματοδοτεί την επίσημη είσοδο της μάρκας στη βρετανική αγορά. Το Z9GT θα είναι το πρώτο μοντέλο που θα διατεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει το D9 DM-i.

Το υψηλής τεχνολογίας πολυτελές MPV προσφέρει μια εμπειρία «first-class» για όλους τους επιβάτες, διαθέτοντας τη δεύτερη σειρά καθισμάτων με λειτουργία μασάζ και δυνατότητα ανάκλισης πλάτης έως 152 μοίρες, θέρμανση και εξαερισμό σε όλες τις επτά θέσεις, καθώς και χώρο αποσκευών τουλάχιστον 430 λίτρων ακόμη και με όλες τις θέσεις σε χρήση. Το σύστημα κίνησης DM-i προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 209 χιλιόμετρα κατά WLTP, και ισχυρές επιδόσεις με τη διάταξη δύο ηλεκτροκινητήρων απόδοσης 353 ίππων.

Η BYD ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΔΥΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Βερολίνο στις 10 Ιουνίου, το DOLPHIN G DM-i κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για το μοναδικό supermini της αγοράς που διαθέτει plug-in hybrid σύστημα κίνησης, προσφέροντας συνολική αυτονομία 1.040 χιλιομέτρων, κορυφαίες επιδόσεις και χώρο αποσκευών 425 λίτρων που ξεπερνά ακόμη και αρκετά μεγαλύτερα οικογενειακά hatchback.

Η απόλυτη ευελιξία, ωστόσο, έρχεται από την κατηγορία των pick-up. Οι επισκέπτες του Goodwood Festival of Speed θα δουν από κοντά για πρώτη φορά το BYD SHARK, το οποίο πραγματοποιεί την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα. Το SHARK διαθέτει plug-in hybrid σύστημα κίνησης DM-o ισχύος 435 ίππων, επιταχύνει από 0-100 km/h σε μόλις 5,7 δευτερόλεπτα, προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 89 χιλιομέτρων και δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.500 κιλά.

YANGWANG U9 XTREME: ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ GOODWOOD

Η πολυτελής μάρκα YANGWANG της BYD θα πραγματοποιήσει επίσης μία ιδιαίτερα σημαντική παρουσίαση στο Goodwood Festival of Speed. Αν και το U9 Xtreme έχει ήδη βρεθεί δύο φορές στην Ευρώπη — αρχικά για να σημειώσει χρόνο 6:59.157 στο Nürburgring Nordschleife, καταρρίπτοντας το ρεκόρ πίστας ηλεκτρικού αυτοκινήτου παραγωγής, και στη συνέχεια για να πετύχει επίσημο ρεκόρ τελικής ταχύτητας αυτοκινήτου παραγωγής με 496,22 km/h — η παρουσία του στο Goodwood θα σημάνει την έναρξη διάθεσής του στους Ευρωπαίους αγοραστές.

Η YANGWANG θα εκπροσωπηθεί επίσης από τη λιμουζίνα U7, η οποία διατίθεται τόσο με plug-in hybrid όσο και με αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Το U7 εξοπλίζεται με το σύστημα τετρακίνησης e⁴ με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, τετραδιεύθυνση και την προηγμένη ενεργή ανάρτηση DiSus-Z.

ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ: Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ BYD ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Πέρα από τα οχήματα, το stand του Ομίλου BYD — το μεγαλύτερο στην ιστορία του Goodwood Festival of Speed — θα προσφέρει στους επισκέπτες μια σειρά από διαδραστικές εμπειρίες και δραστηριότητες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ειδικός χώρος τεχνολογίας (Tech Zone), χώρος επίδειξης δυνατοτήτων εκτός δρόμου, ρομπότ, προσομοιωτές οδήγησης, κατάστημα επίσημων προϊόντων (merchandise store), καθώς και rooftop terrace με αποκλειστικές υπηρεσίες φιλοξενίας.