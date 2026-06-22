Στο ετήσιο Συνέδριο Γενικών Διανομέων Mercedes-Benz 2026

Σημαντική διεθνή αναγνώριση πέτυχε η Cyprus Import Corporation Ltd (CiC), αποσπώντας δύο κορυφαία βραβεία στο Ετήσιο Συνέδριο των Γενικών Διανομέων Mercedes-Benz 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Μαΐου στο Δουβλίνο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερες από 45 χώρες από όλο τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία τιμήθηκε με τα βραβεία:

Best Retention Growth, για την Καλύτερη Ανάπτυξη Διατήρησης Πελατών στη διατήρηση πελατών στον τομέα των υπηρεσιών μετά την πώληση (aftersales), αναγνωρίζοντας την επιτυχία της εταιρείας στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της πιστότητας των πελατών της.

Best Customer Services Business Performance για την κορυφαία επιχειρηματική επίδοση στην εξυπηρέτηση πελατών, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα, τη συνέπεια και τα υψηλά πρότυπα ποιότητας που χαρακτηρίζουν τις υπηρεσίες της CiC Mercedes-Benz, μετά την πώληση.

Τα βραβεία παρέλαβε εκ μέρους της εταιρείας ο κ. Αλέξης Άννινος, Διευθύνων Σύμβουλος της Cyprus Import Corporation με τον κ. Άρη Δρουσιώτη εκ μέρους των Customer Services της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσώπησαν την Κύπρο στο διεθνές συνέδριο.

Με αφορμή τη διάκριση, ο κ. Άννινος δήλωσε:

"Η διπλή αυτή βράβευση αποτελεί μεγάλη τιμή για την εταιρεία μας και αντανακλά τη συλλογική προσπάθεια όλων των ανθρώπων της CiC."

Οι συγκεκριμένες διακρίσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς προέρχονται από έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της Mercedes-Benz διεθνώς, όπου αξιολογούνται οι επιδόσεις των διανομέων με βάση δείκτες ποιότητας, επιχειρηματικής ανάπτυξης, διατήρησης πελατών και συνολικής εμπειρίας εξυπηρέτησης.

Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική προσήλωση της Cyprus Import Corporation Ltd στην αριστεία και αντανακλά την αφοσίωση των ανθρώπων της εταιρείας στην παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα του παγκόσμιου δικτύου Mercedes-Benz.

Η Cyprus Import Corporation Ltd διανέμει τη Mercedes-Benz στην Κύπρο για περισσότερες από επτά δεκαετίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις πώλησης και εξυπηρέτησης με γνώμονα την ποιότητα, την αξιοπιστία και την πελατοκεντρική φιλοσοφία που χαρακτηρίζει τη μάρκα σε ολόκληρο τον κόσμο.