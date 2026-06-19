Με επιλογές σε Λευκωσία, Πάφο και επαρχία Αμμοχώστου εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιό της η Altamira Real Estate, διαθέτοντας προς πώληση σειρά κατοικιών που απευθύνονται τόσο σε όσους αναζητούν μόνιμη στέγη όσο και σε ενδιαφερόμενους για επενδυτικές ευκαιρίες στην αγορά ακινήτων.

Οι κατοικίες βρίσκονται σε περιοχές με διαχρονική ζήτηση και διαθέτουν χαρακτηριστικά που καλύπτουν διαφορετικά προφίλ αγοραστών. Παράλληλα, η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές ενισχύει την ελκυστικότητά τους, ενώ η πλειονότητα των ακινήτων είναι κενή και διαθέσιμη για άμεση αξιοποίηση. Οι τιμές εκκίνησης διαμορφώνονται στις €70.000, προσφέροντας επιλογές σε ένα ευρύ φάσμα της οικιστικής αγοράς.

Από τις κατοικίες της συλλογής ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ημιανεξάρτητη διώροφη κατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων στη δημοφιλή Έγκωμη. Η κατοικία πωλείται προς €215,000 και είναι ιδανικά τοποθετημένο λίγα μέτρα μακριά από τη Λεωφόρο Ηρώων. Βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό σημείο επί της οδού Ιωάννη Πολέμη, η οποία αποτελεί αδιέξοδο. Με συνολικό εμβαδόν 256 τ.μ., η κατοικία αποτελείται από καθιστικό, τραπεζαρία, κουζίνα με πρόχειρη τραπεζαρία, τα τέσσερα υπνοδωμάτια, κυρίως μπάνιο, πλυσταριό και αποχωρητήριο ξένων. Εξωτερικά, διαθέτει καλυμμένο χώρο στάθμευσης, αυλή, ψησταριά bbq, περίφραξη, καλυμμένες και ακάλυπτες βεράντες.

Άλλη μια εξαιρετική ευκαιρία αποτελεί ανεξάρτητη ισόγεια κατοικία τριών υπνοδωματίων στα Λατσιά, με εμβαδόν 213 τ.μ. Σε μια ελκυστική τοποθεσία, επί της οδού Κεφαλληνίας, πολύ κοντά στο Κέντρο Υγείας Λατσιών και την Εκκλησία Αρχαγγέλου Μιχαήλ, η κατοικία πωλείται προς €270,000. Τοποθετημένη σε μεγάλο τεμάχιο γης, με εμβαδόν 633 τ.μ., η οικία αποτελείται από σαλόνι, τραπεζαρία, καθιστικό, κουζίνα, πλυσταριό, αποχωρητήριο ξένων, κυρίως μπάνιο και τα τρία υπνοδωμάτια. Εξωτερικά, διαθέτει περίφραξη, βεράντες και αυλή.

Στο Δάλι ξεχωρίζει κατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων, επί της οδού Καραβά. Απολαμβάνοντας τα προνόμια μιας απόλυτα προσβάσιμης θέσης, πολύ κοντά στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, το ακίνητο έχει συνολικό εμβαδόν 230 τ.μ. και η τιμή του ανέρχεται σε €295,000. Διαθέτει ενιαίο σαλόνι με τραπεζαρία, ενιαία κουζίνα με καθιστικό, τα τέσσερα υπνοδωμάτια, κυρίως μπάνιο, αποχωρητήριο ξένων, πλυσταριό, βεράντες, καθώς και χώρο στάθμευσης.

Σε μια περιζήτητη περιοχή της Πάφου, στην ενορία Αγίου Θεοδώρου, πωλείται μεζονέτα δύο υπνοδωματίων. Σε ένα στρατηγικό σημείο, δίπλα από το “Kings Avenue Mall” και απέναντι από το ξενοδοχείο “Roman Hotel”, το ακίνητο έχει εξαιρετική πρόσβαση στην τουριστική περιοχή της Κάτω Πάφου και το κέντρο του Δήμου. Το συνολικό εμβαδόν της κατοικίας ανέρχεται σε 154 τ.μ. και διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας. Απαρτίζεται από τα δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, μπάνιο και βεράντες, ενώ έχει και χώρο στάθμευσης. Το ακίνητο πωλείται προς €175,000.

Στην παραδοσιακή Αργάκα της Πάφου διατίθεται προς πώληση διώροφη κατοικία δύο υπνοδωματίων με συνολικό εμβαδόν 113 τ.μ., σε πολύ καλή περιοχή με εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες και σε μικρή απόσταση από την ακτογραμμή, στην τιμή των €105,000 η κατοικία αποτελείται από ενιαίο καθιστικό με τραπεζαρία και κουζίνα, δύο υπνοδωμάτια, κυρίως μπάνιο, αποχωρητήριο ξένων και βεράντες. Παράλληλα, στην ίδια γραφική περιοχή πωλείται ακόμη μία κατοικία τριών υπνοδωματίων στην ανταγωνιστική τιμή των €155,000, η οποία βρίσκεται κοντά στο Δημοτικό Στάδιο Αργάκας και προσφέρει εξαιρετικές προσβάσεις στον συνδετικό δρόμο Πόλις Χρυσοχούς – Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς· το συνολικό της εμβαδόν ανέρχεται στα 168 τ.μ. και περιλαμβάνει ενιαίο χώρο κουζίνας με σαλόνι και τραπεζαρία, τρία υπνοδωμάτια, κυρίως μπάνιο, τουαλέτα φιλοξενούμενων, βεράντες, καθώς και δικαίωμα χρήσης αυλής.

Στην εξαιρετική τιμή των €70,000 πωλείται διώροφη κατοικία στην κοινότητα Νατά της Πάφου. Μόλις λίγα μέτρα από το κέντρο της κοινότητας και σε κοντινή απόσταση από τον ποταμό "Ξεροπόταμο", το ακίνητο, με συνολικό εμβαδόν 200 τ.μ., αποτελείται από καθιστικό, τραπεζαρία, κουζίνα, τρία υπνοδωμάτια, κυρίως μπάνιο, αποχωρητήριο ξένων και βεράντες, ενώ διαθέτει και δύο χώρους στάθμευσης.

Σε μια επίσης πολύ συμφέρουσα τιμή, που κινείται στο επίπεδο των €85,000 πωλείται διώροφη μεζονέτα στην Ενορία Αναβαργός της Πάφου. Ιδανικά τοποθετημένο κοντά στο Η' Δημοτικό Σχολείο Πάφου και το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, το ακίνητο έχει άριστες προσβάσεις στο κέντρο της πόλης και τον αυτοκινητόδρομο. Με συνολικό εμβαδόν 122 τ.μ., η κατοικία απαρτίζεται από τρία υπνοδωμάτια, ενιαίο χώρο σαλονιού με τραπεζαρία και κουζίνα, κυρίως μπάνιο, βεράντες και χώρο στάθμευσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μεταξύ των ακινήτων της συλλογής έχει και διώροφη μεζονέτα τριών υπνοδωματίων στο Λιοπέτρι. Σε απόσταση αναπνοής από τον κύριο δρόμο Λιοπέτρι – Φρέναρος, αλλά και πολύ κοντά στο κέντρο της κοινότητας, το ακίνητο έχει εμβαδόν 128 τ.μ. και πωλείται προς €95,000. Αποτελείται από ενιαίο καθιστικό με κουζίνα και τραπεζαρία, τρία υπνοδωμάτια με δικό τους μπάνιο, αποχωρητήριο ξένων, βεράντες, δύο αυλές, χώρο στάθμευσης και ταράτσα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ακίνητο διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας.

Άνοιγμα προσφορών κάθε Τρίτη, στις 10:00 το πρωί.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να μελετήσουν τις προσφορές στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.altamirarealestate.com.cy και να υποβάλουν προσφορές σε τιμές χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες ενδεικτικές τιμές.