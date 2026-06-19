Παρουσιάζουν τη νέα καμπάνια των Shell V-Power & Shell GO+ με μεγάλο έπαθλο 3 Jeep® Avenger

Η νέα καμπάνια συνδέει τα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power με την εφαρμογή Shell GO+ και ολοκληρώνεται με διαγωνιστικές δοκιμασίες δεξιότητας για την ανάδειξη τριών νικητών

Η Coral Cyprus (Shell Licensee) παρουσιάζει τη νέα μεγάλη καμπάνια των καυσίμων τελευταίας γενιάς Shell V-Power και της εφαρμογής Shell GO+, μέσα από την οποία τρεις συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αναδειχθούν νικητές, κερδίζοντας από ένα ολοκαίνουργιο Jeep® Avenger. Η καμπάνια παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2026 στο «The Anama Concept», παρουσία στελεχών της εταιρείας και εκπροσώπων των ΜΜΕ.

Πρωταγωνιστές της καμπάνιας είναι για άλλη μια φορά οι Μιχάλης Σοφοκλέους και Ηρόδοτος Μιλτιάδους, οι οποίοι αναβιώνουν τους ρόλους του πελάτη και του υπεύθυνου του πρατηρίου Shell αντίστοιχα. Με χιούμορ, κυπριακή διάλεκτο και μια «οσκαρική» στιγμή, η νέα δημιουργική ιδέα μεταφέρει με άμεσο και γνώριμο τρόπο τον ενθουσιασμό γύρω από τη νέα πρόκληση της Shell Κύπρου.

Η συμμετοχή στην καμπάνια ενεργοποιείται με επιλέξιμη αγορά τουλάχιστον 20 λίτρων καυσίμων τελευταίας γενιάς Shell V-Power και χρήση της ψηφιακής κάρτας μέσω της εφαρμογής Shell GO+. Η εφαρμογή η οποία προσφέρεται δωρεάν σε iOS & Android λειτουργεί ως εργαλείο καταγραφής επιλέξιμων συναλλαγών, επιβεβαίωσης συμμετοχής και επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες, ενώ η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί μέσα από φυσικές δοκιμασίες δεξιότητας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σύμφωνα με τους επίσημους όρους της καμπάνιας.

Ο κ. Μανώλης Καλαθάς, Country Manager της Coral Cyprus, δήλωσε: «Με τη νέα καμπάνια των καυσίμων τελευταίας γενιάς Shell V-Power και της εφαρμογής Shell GO+, θέλουμε να προσφέρουμε στους οδηγούς μια ακόμα μοναδική εμπειρία και συνάμα πρόκληση. Η εμπιστοσύνη των πελατών μας μάς οδηγεί να δημιουργούμε ενέργειες με πραγματική αξία, μέσα από προνόμια και εμπειρίες που ανταποκρίνονται στη σύγχρονη καθημερινότητα όσων επιλέγουν τα πρατήρια που φέρουν το σήμα Shell στην Κύπρο για τις καθημερινές τους ανάγκες».

Μέσα από τη νέα καμπάνια, η Shell Κύπρου επιβραβεύει έμπρακτα τους πελάτες της για την προτίμησή τους στα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power και για τη χρήση της εφαρμογής Shell GO+, του προγράμματος επιβράβευσης της εταιρείας που προσφέρει νέες εμπειρίες και προνόμια με κάθε επίσκεψη στα πρατήρια που φέρουν το σήμα Shell.

Η καμπάνια είναι σε ισχύ από τις 17 Ιουνίου 2026 και θα συνεχίσει μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης των τριών Jeep® Avenger στους τυχερούς νικητές. Περισσότερες πληροφορίες και οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι μέσα από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της Shell Κύπρου και την εφαρμογή Shell GO+.

Η Coral Cyprus είναι επίσημη δικαιοδόχος της Shell και χρησιμοποιεί τα εμπορικά της σήματα βάσει σχετικής άδειας. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν Δελτίο Τύπου ή στη δήλωση εκφράζονται από την Coral Cyprus και, παρότι ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τα πρότυπα του Ομίλου Shell, δεν εκφράζονται εκ μέρους του Ομίλου ούτε αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις των εταιρειών του.

Η Coral Cyprus δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2017 και διαχειρίζεται δίκτυο άνω των 40 πρατηρίων καυσίμων. Είναι μέλος του Ομίλου MOTOR OIL και προσφέρει καινοτόμα, υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, επενδύοντας παράλληλα σε πρωτοβουλίες που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία στην Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Shell GO+ είναι διαθέσιμες στο www.shell.com.cy/shell-go-plus.

Παρακολουθήστε το βίντεο της νέας καμπάνιας εδώ: https://youtu.be/gSecdQhh3Hk