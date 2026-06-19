Η νέα διάσταση του active lifestyle στο Aphrodite Hills Resort

Το Aphrodite Hills Resort παρουσιάζει το ανανεωμένο The Racket Club, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο στη συνεχή επένδυση του resort στον αθλητισμό, την ευεξία και τις premium lifestyle εμπειρίες.

Η επίσημη εκδήλωση εγκαινίων φιλοξένησε μέλη, ιδιοκτήτες κατοικιών του resort, συνεργάτες, διεθνή μέσα ενημέρωσης και VIP προσκεκλημένους σε μια αποκλειστική εκδήλωση δίπλα στα γήπεδα, παρουσιάζοντας τις πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις και το νέο Healthy Bar.

Η δημιουργία του The Racket Club ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση του Aphrodite Hills Resort ως ενός από τους κορυφαίους αθλητικούς προορισμούς της Ευρώπης. Η εκδήλωση έδωσε στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να γνωρίσουν τη νέα ταυτότητα του The Racket Club, απολαμβάνοντας live μουσική, cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα και επιδείξεις τένις και padel από την προπονητική ομάδα του The Racket Club.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Aphrodite Hills Resort ήταν το πρώτο στην Κύπρο που εισήγαγε γήπεδα padel ενώ παράλληλα συνεχίζει να επενδύει στην εξέλιξη των racquet sports στο νησί. Το ανανεωμένο Racket Club διαθέτει τέσσερα αναβαθμισμένα clay tennis courts με νέες αγωνιστικές επιφάνειες, πέντε hard courts και τρία ανακαινισμένα padel courts με νέες επιφάνειες Mondo turf, σχεδιασμένες για βελτιωμένη απόδοση και αντοχή.

Η ανακαίνιση περιλαμβάνει επίσης σύγχρονα αποδυτήρια, ειδικά διαμορφωμένο retail χώρο με ρουχισμό και εξοπλισμό racquet sports, καθώς και το νέο Healthy Bar με έμφαση σε θρεπτικά πιάτα και δροσιστικά ροφήματα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν επιλεγμένες signature δημιουργίες από το μενού του Healthy Bar, γνωρίζοντας τη νέα wellness-focused γαστρονομική πρόταση του resort, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων quinoa cups, mini croissants με καπνιστό σολομό, protein sandwiches, halloumi wraps, pulled pork bao buns και το signature Racket Club Açaí Energy Bowl.

Ο Miguel Girbes, Director of Golf & Sports του Aphrodite Hills Resort, δήλωσε:

«Το The Racket Club έχει σχεδιαστεί ως κάτι πολύ περισσότερο από μία αθλητική εγκατάσταση. Αποτελεί έναν κοινωνικό και lifestyle προορισμό, όπου η κοινότητά μας μπορεί να συναντιέται μέσα σε ένα μοναδικό περιβάλλον.»

Ο Andreas Chrysostomou, Resort General Manager, πρόσθεσε:

«Είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε να επενδύουμε σε εμπειρίες που αναβαθμίζουν το ταξίδι του επισκέπτη, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση του Aphrodite Hills Resort ως έναν από τους κορυφαίους active lifestyle προορισμούς της περιοχής.»

Τα εγκαίνια αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος αναβαθμίσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρο το resort, το οποίο περιλαμβάνει το ανανεωμένο Retreat Gym με υπερσύγχρονο εξοπλισμό Technogym, την ανακαίνιση του lobby του ξενοδοχείου και την προσθήκη νέων γαστρονομικών εμπειριών.

Σε αυτές περιλαμβάνονται το Nusan, το refined Asian fusion εστιατόριο του resort εμπνευσμένο από τις κουζίνες της Ιαπωνίας και της Νοτιοανατολικής Ασίας, καθώς και ένα ανανεωμένο ιταλικό εστιατόριο.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι επενδύσεις στις γκολφ εγκαταστάσεις του resort, συμπεριλαμβανομένου του βραβευμένου γηπέδου του Cabell B. Robinson και της νέας ακαδημίας, με το πρώτο TrackMan™ Range στην Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Aphrodite Hills Resort: aphroditehills.com.

Σχετικά με το Aphrodite Hills Resort

Αμφιθεατρικά τοποθετημένο ανάμεσα στη Μεσόγειο και τον μυθικό τόπο γέννησης της Αφροδίτης, το Aphrodite Hills Resort αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό στην Κύπρο για γκολφ, αθλητισμό και αναψυχή. Φιλοξενεί το PGA National Cyprus, Ακαδημίες Τένις και Padel, premium spa, ποδηλατικές διαδρομές και ιππικό κέντρο, συνδυάζοντας παγκοσμίου επιπέδου εγκαταστάσεις με εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον. Με έμφαση στην καινοτομία και στις αξέχαστες εμπειρίες, το Aphrodite Hills Resort καλωσορίζει οικογένειες, αθλητές, λάτρεις του αθλητισμού και επισκέπτες από όλο τον κόσμο.