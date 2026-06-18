Διεθνής φεστιβαλική ατμόσφαιρα, άνθρωποι από όλο τον κόσμο και, ακριβώς στο επίκεντρο όλων αυτών, ένα pop-up κατάστημα Lidl: Η Lidl και το Tomorrowland, το μεγαλύτερο φεστιβάλ EDM (Electronic Dance Music) στον κόσμο, προχωρούν σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία. Μαζί, τα δύο brands στοχεύουν να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά μέσα από τη μουσική, τον πολιτισμό και τις κοινές εμπειρίες.

Η συνεργασία περιλαμβάνει διάφορα formats και εκδηλώσεις σε όλο το σύμπαν του Tomorrowland, συμπεριλαμβανομένου του Tomorrowland στο Βέλγιο και του Tomorrowland Winter στη Γαλλία. Η συνεργασία θα ξεκινήσει επίσημα στην επερχόμενη διοργάνωση τον Ιούλιο του 2026, όπου η Lidl θα υποδεχτεί τους επισκέπτες του φεστιβάλ στο Boom του Βελγίου με ένα pop-up κατάστημα Lidl και έναν δικό της φούρνο, ενώ παράλληλα θα τους προσφέρει φρέσκα φρούτα σε ειδικά διαμορφωμένους Σταθμούς Φρέσκων Τροφίμων.

Κοινές Αξίες και Διεθνής Εμβέλεια

Το Tomorrowland είναι ένα από τα πιο γνωστά και δημοφιλή μουσικά φεστιβάλ παγκοσμίως, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από πολυάριθμες χώρες. Το φεστιβάλ πρεσβεύει τις πολυεθνικές συναντήσεις, την πολιτιστική ανταλλαγή και τις κοινές εμπειρίες. Αυτό ακριβώς το διεθνές και ενωτικό πνεύμα αποτελεί και το θεμέλιο της στρατηγικής συνεργασίας με τη Lidl.

Παράλληλα, η συνεργασία αυτή υπογραμμίζει τη φιλοδοξία της Lidl να προσεγγίσει τους καταναλωτές με φρέσκα τρόφιμα, πρακτικές λύσεις και μια ποικίλη γκάμα προϊόντων ακριβώς εκεί όπου χτυπά η καρδιά της ζωής – τόσο στην καθημερινότητα όσο και γύρω από ειδικές εκδηλώσεις και στιγμές που μοιραζόμαστε.

Από φρέσκα φρούτα και λαχανικά μέχρι σνακ και επιλεγμένα μη τρόφιμα, το κατάστημα του φεστιβάλ αναδεικνύει πόσο πολύ έχει διευρυνθεί η γκάμα της Lidl. Ο φούρνος της Lidl συμπληρώνει τις επιλογές στον χώρο με φρεσκοψημένα προϊόντα. Ταυτόχρονα, η συνεργασία αντανακλά τον κοινό στόχο να γίνουν η ποιότητα και τα φρέσκα τρόφιμα προσιτά και οικονομικά για όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

«Το Tomorrowland ενώνει ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς. Είναι ακριβώς αυτό το αίσθημα του ανήκειν, το πάθος και η θετική ενέργεια που κάνουν αυτή τη συνεργασία τόσο συναρπαστική για εμάς. Ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης, διαδραματίζουμε ενεργό ρόλο στη δημιουργία αξέχαστων στιγμών που εμπνέουν τους ανθρώπους – είτε κατά τη διάρκεια των φεστιβάλ είτε μέσω αποκλειστικού περιεχομένου στην εφαρμογή Lidl Plus.» — Robin Ruschke, Head of Marketing στην Lidl Stiftung & Co. KG

«Το Tomorrowland είναι βασισμένο στη σύνδεση, τη θετικότητα και τη δημιουργία αξέχαστων στιγμών μαζί. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με τη Lidl, μια μάρκα που έχει εξελιχθεί πολύ πέρα από το παραδοσιακό λιανεμπόριο και συνεχίζει να εκπλήσσει τον κόσμο με ζωντανές ιδέες, πείθοντας παράλληλα με την ποιότητα και τη φρεσκάδα της. Μαζί, θέλουμε να κάνουμε πιο εύκολο για τους επισκέπτες του φεστιβάλ να απολαύσουν κάθε στιγμή της εμπειρίας τους: από το να μοιράζονται γεύματα και να ανακαλύπτουν νέα προϊόντα, μέχρι να φροντίζουν τον εαυτό τους σε όλη τη διάρκεια του φεστιβαλικού τους ταξιδιού.» — Bjorn Declerck, International Head of Partnerships Tomorrowland

Η PreZero Οδηγεί τον Μετασχηματισμό της Κυκλικής Οικονομίας

Εκεί όπου συγκεντρώνονται δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, δημιουργούνται προσωρινές πόλεις – διαμορφώνοντας το ιδανικό περιβάλλον για ένα ευρωπαϊκό έργο-φάρο. Εκεί ακριβώς ενώνουν τις δυνάμεις τους η PreZero και το Tomorrowland: Βελτιώνοντας βήμα-βήμα τη διαχείριση των απορριμμάτων στον χώρο του φεστιβάλ, η συνεργασία θα αποδείξει στην πράξη πώς οι κλειστοί βρόχοι ανακύκλωσης υλικών μπορούν να συμβάλουν στην ευρωπαϊκή κυριαρχία των πόρων.

Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η σταθερή εξοικονόμηση πολύτιμων πρώτων υλών, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές CO2, και η μετατροπή της κυκλικής οικονομίας σε μια διαδραστική εμπειρία για μια διεθνή κοινότητα. Συνδυάζοντας τη βιομηχανική επεκτασιμότητα με την ψηφιακή διαφάνεια, η PreZero λειτουργεί ως κινητήριος δύναμος για αυτόν τον μετασχηματισμό – ως ένας ισχυρός εταίρος από το οικοσύστημα του Ομίλου Schwarz.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί μέρος της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της Lidl για την προώθηση συνεργασιών που συνδέουν τους ανθρώπους, ενισχύουν τις κοινότητες και συνεισφέρουν θετικά στην καθημερινή ζωή των πελατών. Η συνεργασία με το Tomorrowland έχει αρχικά προγραμματιστεί για πέντε φεστιβαλικές περιόδους.