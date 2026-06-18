Όταν η μόδα γίνεται φωνή ενάντια στο στίγμα της ψυχικής υγείας

Το Fashion Fighting Stigma πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026 στη Λευκωσία, με αφορμή τον Ευρωπαϊκό Μήνα Ψυχικής Υγείας.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια προσωπική πρωτοβουλία της Πόλυς Γρηγορά, Expert by Experience και Mental Health Advocate, γεννημένη μέσα από προσωπική εμπειρία, βιωματική γνώση και χρόνια δράση στον χώρο της ψυχικής υγείας, αγκαλιάστηκε στην πορεία από πολλούς ανθρώπους, θεσμούς, συνεργάτες, σχεδιαστές, καλλιτέχνες, χορηγούς και εθελοντές. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να ανοίξει έναν διαφορετικό, πιο ανθρώπινο διάλογο γύρω από την ψυχική υγεία, να σπάσει το στίγμα και να κάνει τις αόρατες ψυχικές δυσκολίες ορατές.

Δεν επρόκειτο για μια απλή εκδήλωση μόδας, αλλά για μια κοινωνική και εικαστική παρέμβαση, όπου η μόδα, η τέχνη, η μουσική και η προσωπική εμπειρία ενώθηκαν για να μεταφέρουν ένα δυνατό μήνυμα: πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει ένας άνθρωπος, μια ιστορία, μια οικογένεια και μια ζωή που συνεχίζεται.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026 και αγκαλιάστηκε από σημαντικούς θεσμούς και φορείς, ανάμεσά τους το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Κύπρο, η Επίτροπος Νομοθεσίας και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν γνωστοί Κύπριοι σχεδιαστές μόδας, καθώς και φοιτητές Fashion Design του UCLan Cyprus, οι οποίοι κλήθηκαν να μετατρέψουν εμπειρίες ψυχικής υγείας σε εικαστικές δημιουργίες με βαθύ συμβολισμό. Κάθε ένδυμα αποτύπωσε, με σεβασμό και ευαισθησία, μια διαφορετική πτυχή του ανθρώπινου βιώματος πίσω από τη διάγνωση.

Με την επιστημονική καθοδήγηση της ψυχολόγου Δρ. Ελένης Καραγιάννη και τη βιωματική διάσταση της Πόλυς Γρηγορά, η μόδα χρησιμοποιήθηκε ως γλώσσα για να επικοινωνήσει αυτό που πολλές φορές δεν μπορεί εύκολα να ειπωθεί με λόγια. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η αφιλοκερδής προσφορά των σχεδιαστών, οι οποίοι στήριξαν την πρωτοβουλία με τη δημιουργικότητα, τον χρόνο, τα υλικά και την ψυχή τους.

Καθοριστική ήταν και η καλλιτεχνική παρουσία της Φανής Ιωάννου, της οποίας η φωνή έντυσε τη βραδιά με έναν βαθιά συγκινητικό και ουσιαστικό τρόπο, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη δύναμη στο μήνυμα της πρωτοβουλίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη σημαντικών χορηγών και συνεργατών, ανάμεσά τους η Eurolife, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, το ALPHA Κύπρου ως χορηγός επικοινωνίας, το UCLan Cyprus, το Beauty Line, το Artizan Hair, τα Media Studios και η PR Partners. Παράλληλα, σημαντική ήταν η συμβολή του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών στην προβολή και υποστήριξη της πρωτοβουλίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρόσκληση και η ανταπόκριση υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλη, ξεπερνώντας τη χωρητικότητα του χώρου και επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον του κοινού για την πρωτοβουλία. Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον αρκετών ανθρώπων να παρευρεθούν, ο περιορισμένος χώρος δεν επέτρεψε την παρουσία όλων. Οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν τη βραδιά με συγκίνηση και σεβασμό, δείχνοντας ότι το μήνυμα του Fashion Fighting Stigma άγγιξε βαθιά όσους βρέθηκαν εκεί.

Η πρωτοβουλία έτυχε επίσης σημαντικής προβολής από τα μέσα ενημέρωσης, παρουσιάστηκε στο Euronews Greece και φιλοξενήθηκε στην επίσημη κυβερνητική πύλη gov.cy, συμβάλλοντας στο να φτάσει το μήνυμα του Fashion Fighting Stigma σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους.

Το βασικό μήνυμα της πρωτοβουλίας είναι ξεκάθαρο: να κάνουμε το αόρατο ορατό, να σπάσουμε το στίγμα και να αρχίσουμε να μιλούμε ανοιχτά για την ψυχική υγεία. Να την αντιμετωπίζουμε ολιστικά, ανθρώπινα και με την ίδια σοβαρότητα που αντιμετωπίζουμε τη σωματική υγεία. Όπως θα ζητούσαμε βοήθεια για ένα σπασμένο χέρι, έτσι πρέπει να μπορούμε να ζητούμε βοήθεια και όταν κάτι μέσα μας δεν είναι καλά — χωρίς φόβο, χωρίς ντροπή και χωρίς ταμπέλες.

Πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει ένας άνθρωπος. Και σήμερα μπορεί να είμαι εγώ. Αύριο μπορεί να είσαι εσύ.

Το Fighting Stigma δεν τελειώνει με μία εκδήλωση. Αντίθετα, αυτή ήταν μόνο η αρχή. Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον και προετοιμασία ώστε η πρωτοβουλία να συνεχίσει να ταξιδεύει, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, μέσα από δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διαλόγου σε σχολεία, πανεπιστήμια, κοινότητες και οργανισμούς.

Όσοι θέλουν να παρακολουθούν τα επόμενα βήματα μπορούν να ακολουθούν το Fighting Stigma Cyprus στο Instagram @fightingstigma.cy και στην ιστοσελίδα www.fightingstigma.cy.