Το καλοκαίρι έχει έναν μοναδικό τρόπο να αλλάζει τη διάθεσή μας. Οι μέρες μεγαλώνουν, το φυσικό φως πλημμυρίζει τους χώρους και το σπίτι αποκτά μια πιο ανάλαφρη, ξεκούραστη αίσθηση. Είναι η ιδανική εποχή για μικρές αλλαγές μέσα στο σπίτι, που μπορούν να ανανεώσουν την ατμόσφαιρα χωρίς να είναι πολυέξοδες ή χρονοβόρες. Με τη βοήθεια της ΙΚΕΑ, η ενέργεια του καλοκαιριού μπορεί να μεταμορφώσει διάφορα σημεία σε ένα σπίτι και να μας βοηθήσει να απολαύσουμε τους μήνες αυτούς περισσότερο!

Βάλτε χρώμα, βγάλτε βάρος

Η πιο απλή αρχή είναι να αφήσετε το φως να πρωταγωνιστήσει. Αντικαταστήστε τα βαριά υφάσματα με πιο ανάλαφρες επιλογές που επιτρέπουν στο φυσικό φως να διαχέεται στον χώρο. Η αντικατάσταση μιας χοντρής με μια πιο διαφανή κουρτίνα είναι ό,τι πιο απλό και αποτελεσματικό.

Παράλληλα, τα φυσικά υλικά βρίσκονται στο επίκεντρο της καλοκαιρινής διακόσμησης. Ξύλο, μπαμπού, ρατάν και βαμβάκι φέρνουν στο σπίτι μια αίσθηση ηρεμίας και σύνδεσης με τη φύση. Τα χειμερινά ριχτάρια δίνουν τη θέση τους σε πιο ανάλαφρα υφάσματα και κάποιες μικρές λεπτομέρειες με καλάθια, πιο ανοιχτόχρωμα μαξιλάρια, κεριά και διακοσμητικά μπορούν να αλλάξουν το ύφος του χώρου, από το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο.

Τα χρώματα παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο. Απαλοί τόνοι του μπεζ, του λευκού, του πράσινου και του γαλάζιου δημιουργούν μια αίσθηση δροσιάς, σαν να βρίσκεσαι ήδη σε διακοπές σε κάποια παραλία. Εδώ χρειάζεται, βέβαια, προσοχή να μην το παρακάνουμε. Επιλέξτε κομμάτια που πραγματικά θα έχουν θέση στη συνολική εικόνα και όχι λίγο απ’ όλα.

Καιρός για ανανέωση και στο τραπέζι

Ένα από τα πιο εύκολα σημεία για ανανέωση τώρα που ανοίγει ο καιρός είναι η τραπεζαρία. Είδη σερβιρίσματος, ποτήρια και αξεσουάρ σε καλοκαιρινές αποχρώσεις μετατρέπουν κάθε γεύμα σε μικρή γιορτή και κάθε σύναξη σε ευκαιρία για δημιουργία. Μπολάκια για παγωτό, μια φρουτιέρα, κανάτες με κρύο νερό σε 2-3 σημεία και ξαφνικά το τραπέζι μοιάζει πιο φιλόξενο.

Το καλοκαίρι είναι... στη φύση μας

Η παρουσία φυτών είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να φέρετε το καλοκαίρι μέσα στο σπίτι. Ένας συνδυασμός από μικρές και μεγάλες γλάστρες προσθέτει χρώμα, ζωντάνια και φυσική ομορφιά σε κάθε δωμάτιο. Στη βεράντα, τα άνετα καθίσματα, ένα μικρό τραπεζάκι και διακοσμητικός φωτισμός μπορούν να κερδίσουν το βραβείο «αγαπημένο σημείο του σπιτιού για τα καλοκαιρινά βράδια». Αυτό που έχει σημασία είναι αυτά που θα κάνουμε να μας εκφράζουν και να μας εξυπηρετούν ταυτόχρονα.

Φώτα, παρακαλώ!

Ο φωτισμός, ως γνωστό, παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ατμόσφαιρας. Το καλοκαίρι, όπου οι στιγμές μεταφέρονται συχνά από το σαλόνι στο μπαλκόνι και από το τραπέζι της τραπεζαρίας στον κήπο, ο φωτισμός του χώρου γίνεται απαραίτητος. Επιλέξτε φωτιστικά με ζεστό, απαλό φως που δημιουργεί αίσθηση χαλάρωσης, αλλά και ένα επιτραπέζιο φωτιστικό σε μια γωνιά ανάγνωσης, ένα φωτιστικό στο τραπέζι της βεράντας ή διακριτικά φωτάκια που προσθέτουν λάμψη στα καλοκαιρινά βράδια μπορούν να κάνουν τον χώρο πιο ατμοσφαιρικό, μέχρι αργά το βράδυ.

Δείτε τα όλα πιο καθαρά

Οι ανοιχτές επιφάνειες και η σωστή οργάνωση συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία μιας πιο ανάλαφρης και ευχάριστης αίσθησης στον χώρο. Το καλοκαίρι είναι η ιδανική ευκαιρία για ένα μικρό «reset» στο σπίτι: με απλές λύσεις αποθήκευσης και οργάνωσης, απομακρύνετε αντικείμενα που δεν χρησιμοποιείτε συχνά, οργανώστε καλύτερα όσα χρειάζεστε και δώστε περισσότερο χώρο στο φως και την κίνηση. Άλλωστε, ένα περιβάλλον χωρίς ακαταστασία δεν δείχνει μόνο πιο όμορφο, αλλά δημιουργεί και μια αίσθηση ηρεμίας που ταιριάζει απόλυτα με τον πιο χαλαρό ρυθμό της εποχής.

Τελικά, η καλοκαιρινή ανανέωση δεν απαιτεί μεγάλες αλλαγές. Συχνά αρκούν μερικές προσεκτικά επιλεγμένες κινήσεις που θα φέρουν περισσότερο φως, χρώμα και ομορφιά στην καθημερινότητά σας. Επισκεφτείτε τα καταστήματα IKEA και το ikea.com.cy και βρείτε αυτά που θα κάνουν το σπίτι σας να αποτυπώνει την αίσθηση του καλοκαιριού σε κάθε γωνιά του.