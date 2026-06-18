Η Μακαρονοποιία Θρίαμβος παρουσιάζει το νέο Pasta On The Go, μια νέα σειρά instant pasta που έρχεται να προσφέρει μια πρακτική και γευστική λύση στις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας.

Σε μια εποχή όπου οι ρυθμοί της ζωής γίνονται ολοένα και πιο γρήγοροι, οι καταναλωτές αναζητούν επιλογές που συνδυάζουν την ευκολία με την ταχύτητα και την ποιότητα. Το Pasta On The Go δημιουργήθηκε ακριβώς για να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη, προσφέροντας ένα νόστιμο γεύμα που ετοιμάζεται εύκολα και γρήγορα, χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση.

Η νέα σειρά είναι διαθέσιμη σε τέσσερεις αγαπημένες γεύσεις – Bolognese, Carbonara, Formaggio και Cacio e Pepe – καλύπτοντας διαφορετικές προτιμήσεις και περιστάσεις. Με την προσθήκη ζεστού νερού, το γεύμα είναι έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά, αποτελώντας, έτσι, την ιδανική επιλογή για το γραφείο, το πανεπιστήμιο και το σπίτι, κάθε στιγμή της ημέρας, όταν ο διαθέσιμος χρόνος είναι περιορισμένος.

Το Pasta On The Go, είναι το προϊόν που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του νέου επαγγελματία και του εργαζόμενου με περιορισμένο χρόνο, του φοιτητή, αλλά και του οικογενειάρχη με απαιτητικό πρόγραμμα. Συνδυάζει την ευκολία και την ταχύτητα προετοιμασίας με την ποιότητα και την αξιοπιστία που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τη Μακαρονοποιία Θρίαμβος.

Με πολυετή παρουσία στην αγορά των ζυμαρικών, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών.

Με το σύνθημα «Good Pasta, Ready When You Are!», το νέο Pasta On The Go έρχεται να δημιουργήσει μια νέα καθημερινή συνήθεια, αποδεικνύοντας ότι ένα ποιοτικό γεύμα μπορεί να είναι έτοιμο ακριβώς τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Το νέο Pasta On The Go της Μακαρονοποιίας Θρίαμβος είναι ήδη διαθέσιμο στις υπεραγορές παγκύπρια.