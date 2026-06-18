Η μοναδική χρυσή διάκριση Ελλάδας και Κύπρου για την πρώτη προσβάσιμη συναυλία στην Κύπρο

Η πρωτοβουλία «The Sound of Inclusion», η οποία σχεδιάστηκε από την Innovation Leo Burnett και υλοποιήθηκε xάρη στη στήριξη της P&G μέσα από τα brands Pantene, Always και Old Spice, απέσπασε το GOLD Award στην κατηγορία Live Entertainment, Music & Festivals στα Boussias Sponsorship Awards Greece & Cyprus, αποτελώντας τη μοναδική χρυσή διάκριση της κατηγορίας για έργο από Ελλάδα και Κύπρο.

Το The Sound of Inclusion γεννήθηκε από μια απλή αλλά ουσιαστική ιδέα: η μουσική μπορεί να ενώνει πραγματικά μόνο όταν είναι προσβάσιμη σε όλους.

Με αυτή την αφετηρία, η Innovation Leo Burnett σχεδίασε μια νέα προσέγγιση στη συναυλιακή εμπειρία, όπου η προσβασιμότητα δεν αντιμετωπίζεται ως μια πρόσθετη υπηρεσία, αλλά ως μέρος του ίδιου του σχεδιασμού της εμπειρίας. Η πρόταση υιοθετήθηκε από την P&G, η οποία, μέσα από τα Pantene, Always και Old Spice, τη στήριξε στο πλαίσιο της διαχρονικής της δέσμευσης για ισότητα, διαφορετικότητα και συμπερίληψη.

Η ιδέα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της διοργάνωσης της IMH, με πρωταγωνίστρια την Ελένη Φουρέιρα, δημιουργώντας την πρώτη πλήρως προσβάσιμη pop συναυλία στην Κύπρο για Κωφούς και βαρήκοους.

Η συναυλία σχεδιάστηκε ώστε Κωφοί, βαρήκοοι και ακούοντες να μπορούν να βιώσουν μαζί την ίδια μουσική εμπειρία. Η live διερμηνεία στην Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα ενσωματώθηκε οργανικά στη σκηνική εμπειρία, αποτελώντας μέρος της ίδιας της καλλιτεχνικής αφήγησης και όχι μια παράλληλη υπηρεσία προσβασιμότητας.

Παράλληλα, η κοινότητα των Κωφών και βαρήκοων προσκλήθηκε να παρακολουθήσει τη συναυλία, η οποία πραγματοποιήθηκε με ελεύθερη είσοδο για το κοινό χάρη στη στήριξη της P&G, των brands Pantene, Always και Old Spice, καθώς και των υπόλοιπων χορηγών της διοργάνωσης. Κατά την άφιξή τους, οι επισκέπτες υποδέχονταν από την ομάδα της εκδήλωσης και οδηγούνταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με ανεμπόδιστη ορατότητα προς τη σκηνή και τις γιγαντοοθόνες, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν ταυτόχρονα την ερμηνεία και τη ζωντανή διερμηνεία στην Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα.

Η πρωτοβουλία προσέλκυσε περισσότερους από 12.000 θεατές, δημιούργησε περισσότερες από 300 ραδιοφωνικές αναφορές, εξασφάλισε πάνω από 200 δημοσιεύματα σε digital και παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και πέτυχε 100% θετικό online sentiment, δημιουργώντας ευρεία οργανική δημοσιότητα.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ανταπόκριση του κοινού. Χαρακτηριστικό ήταν το μήνυμα μιας γυναίκας, της οποίας ο 77χρονος πατέρας γεννήθηκε κωφός:

«Είναι η πρώτη φορά που βλέπω τον 77χρονο πατέρα μου τόσο χαρούμενο γνωρίζοντας ότι θα μπορέσει να ζήσει από κοντά μια συναυλία. Ο πατέρας μου γεννήθηκε κωφός. Σας ευχαριστώ γι' αυτό.»

Με αφορμή τη διάκριση, η Innovation Leo Burnett ανέφερε:

«Στην Innovation Leo Burnett πιστεύουμε ότι η επικοινωνία έχει αξία μόνο όταν αγγίζει πραγματικά τους ανθρώπους και βελτιώνει την καθημερινότητά τους. Το "The Sound of Inclusion" κάνει ακριβώς αυτό και μας τιμά ιδιαίτερα να βλέπουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία είχε πραγματική επίδραση στη ζωή τόσων ανθρώπων.»

Innovation Leo Burnett

Η Innovation Leo Burnett δραστηριοποιείται στον χώρο της επικοινωνίας και της διαφήμισης από το 1988 και αποτελεί τον μοναδικό επίσημο αντιπρόσωπο του διεθνούς δικτύου Publicis Groupe στην Κύπρο, εκπροσωπώντας αποκλειστικά τα brands Leo Burnett και Starcom. Προσφέρει ολοκληρωμένες 360° λύσεις επικοινωνίας που συνδυάζουν δημιουργικότητα, στρατηγική σκέψη και σύγχρονες τεχνολογίες storytelling.