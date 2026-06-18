Ζήστε το πιο εντυπωσιακό υπερθέαμα της χρονιάς με ακροβατικά που κόβουν την ανάσα, τον θρυλικό Γύρο του Θανάτου, μοναδικά acts και αμέτρητες εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους!
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τετάρτη – 8:00 μ.μ.
Πέμπτη – 8:00 μ.μ.
Παρασκευή – 7:00 μ.μ. & 9:30 μ.μ.
Σάββατο – 5:00 μ.μ. & 7:30 μ.μ.
Κυριακή – 5:00 μ.μ. & 7:30 μ.μ.
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
VIP Κέντρο (Αριθμημένες Θέσεις): €50
VIP Πλευρικά (Αριθμημένες Θέσεις): €35
Κανονική Είσοδος Ενηλίκων: €20
Παιδιά έως 10 ετών: €15
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 99809600
Προπώληση μόνο στο Ταμείο του Τσίρκου
Δεν γίνονται κρατήσεις
Δεν υπάρχουν online πωλήσεις
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ΠΑΦΟΣ… ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ;
Η μαγεία του Circus Atmosphere σας περιμένει από αυτή την Παρασκευή!