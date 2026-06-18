Ζήστε το πιο εντυπωσιακό υπερθέαμα της χρονιάς με ακροβατικά που κόβουν την ανάσα, τον θρυλικό Γύρο του Θανάτου, μοναδικά acts και αμέτρητες εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους!

📅ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

🔹Τετάρτη – 8:00 μ.μ.

🔹Πέμπτη – 8:00 μ.μ.

🔹Παρασκευή – 7:00 μ.μ. & 9:30 μ.μ.

🔹Σάββατο – 5:00 μ.μ. & 7:30 μ.μ.

🔹Κυριακή – 5:00 μ.μ. & 7:30 μ.μ.

🎟ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

⭐VIP Κέντρο (Αριθμημένες Θέσεις): €50

⭐VIP Πλευρικά (Αριθμημένες Θέσεις): €35

⭐Κανονική Είσοδος Ενηλίκων: €20

⭐Παιδιά έως 10 ετών: €15

ℹ️ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 99809600

🎫Προπώληση μόνο στο Ταμείο του Τσίρκου

❌Δεν γίνονται κρατήσεις

❌Δεν υπάρχουν online πωλήσεις

📱Facebook: TicketlineCy

📱Instagram: Instagram

https://www.facebook.com/share/v/1DGM83LvCD/?mibextid=wwXIfr

🎪ΠΑΦΟΣ… ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ;

Η μαγεία του Circus Atmosphere σας περιμένει από αυτή την Παρασκευή!