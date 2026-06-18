Ζήστε το πιο εντυπωσιακό υπερθέαμα της χρονιάς με ακροβατικά που κόβουν την ανάσα, τον θρυλικό Γύρο του Θανάτου, μοναδικά acts και αμέτρητες εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους!

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη – 8:00 μ.μ.

Πέμπτη – 8:00 μ.μ.

Παρασκευή – 7:00 μ.μ. & 9:30 μ.μ.

Σάββατο – 5:00 μ.μ. & 7:30 μ.μ.

Κυριακή – 5:00 μ.μ. & 7:30 μ.μ.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

VIP Κέντρο (Αριθμημένες Θέσεις): €50

VIP Πλευρικά (Αριθμημένες Θέσεις): €35

Κανονική Είσοδος Ενηλίκων: €20

Παιδιά έως 10 ετών: €15

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 99809600

Προπώληση μόνο στο Ταμείο του Τσίρκου

Δεν γίνονται κρατήσεις

Δεν υπάρχουν online πωλήσεις

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ΠΑΦΟΣ… ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ;

Η μαγεία του Circus Atmosphere σας περιμένει από αυτή την Παρασκευή!