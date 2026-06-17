Φιλανθρωπικό Τουρνουά & Family Fun Day

🏀Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση ανακοινώνουμε την παράδοση επιταγής ύψους 2.300€ στο ίδρυμα Ronald McDonald House Charities Cyprus (RMHC), ποσό που προήλθε από τα καθαρά έσοδα του 3rd Kourion 3x3 Basketball – Φιλανθρωπικού Τουρνουά & Family Fun Day, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου 2026, στο Κλειστό Γήπεδο του Περιφερειακού Λυκείου Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου. To φιλανθρωπικό τουρνουά διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Γονέων&Κηδεμόνων Περιφερειακού Λυκείου Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου, με την πολύτιμη υποστήριξη του Δήμου Κουρίου- Kourion Municipality, της Ακαδημίας ΑΣΥΛ Καλαθόσφαιρα, και της Cyprus Basketball Federation, για να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα αποδοχής, ισότητας και κοινωνικής συμπερίληψης. Η διοργάνωση είχε ως σύνθημα «Παίζουμε για τη Συμπερίληψη – Κάνουμε Μπλοκ στις Διακρίσεις» και τελούσε υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Μαρίας Στυλιανού-Λοττίδου.

🏀 Την επιταγή παρέδωσαν την Παρασκευή 12.06.2026 ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του Συνδέσμου Γονέων & Κηδεμόνων του Περιφερειακού Λυκείου Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου, κ. Γιώργος Σταύρου και κ. Λοΐζος Νικολάου, στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος RMHC Cyprus, κ. Έλενα Ανδρέου, καθώς και στα μέλη του Δ.Σ., κ. Πηνελόπη Μέρτζιου και κ. Σοφία Μιχαήλ-Κοντού.

💖 Είμαστε βέβαιοι ότι το ποσό αυτό θα συμβάλει στην κάλυψη αναγκών του ιδρύματος RMHC Cyprus και θα προσφέρει ελπίδα και στήριξη σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

🙏 Ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία του φιλανθρωπικού μας σκοπού:

👏 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Σύνδεσμος Γονέων & Κηδεμόνων Περιφερειακού Λυκείου Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου

👏 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Δήμος Κουρίου- Kourion Municipality

Ακαδημία ΑΣΥΛ Καλαθόσφαιρα

Cyprus Basketball Federation

Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΑΣΥΛ ΑΜΕΝΑ Basketball

Μάριος Στυλιανού

💶 ΧΟΡΗΓΟΙ:

Moneygate, McDonald's, Alphamega Hypermarkets, Ocean Basket Cyprus, Toyo Tires, Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου / Economou Hearing Centres, Ρωμιός Εργοληπτική, Eligeo Construction LTD, ΛΥΔΙΑΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ – LYDIANA CONFECTIONERY / CATERING, Κύπρος Ευαγγέλου Μεταφορές, Ιδιωτικό Φροντιστήριο Χ. Θεοδώρου.

🎁 ΔΩΡΟΘΕΤΕΣ:

KEAN Drinks, Pizza Hut, Carlsberg, Pepsi Cyprus, ERDINGER Alkoholfrei, Lay's Cyprus, Αλλαντικά Γρηγορίου, Γυράδικο «Ο Γίγαντας» – Κολόσσι, Arizona Drinks Cyprus, GianGusto Cyprus, Argosy Trading Company Ltd, Clock Café, DJ Loukas Antoniou, Phil. Andreou Signs & Digital Printing Solutions, Lapso Company Ltd, Παιδικά Χαμόγελα.

📻🌐 ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

▪️ SuperSport 104

▪️ Convertico Media

▪️ cyprusbasket.net

🎙 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

▪️ ΣΠΟΡ FM 95.0 – Σάββας Κοσιάρης

❤️ ΣΤΗΡΙΞΑΜΕ:

Ronald McDonald House Charities Cyprus

🙏 Ένα εξίσου ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ σε όλους τους εθελοντές και τις εθελόντριες, τους αθλητές και τους διαιτητές που συμμετείχαν, καθώς και στους επισκέπτες που έδωσαν το παρών τους και αγκάλιασαν με θέρμη αυτή την προσπάθεια. 👏❤️

Επίσης ευχαριστούμε θερμά τα παιδιά της Ακαδημίας ΑΣΥΛ ΑΜΕΝΑ Basketball για τον όμορφο και αξιοπρεπή αγώνα που μας χάρισαν.

Ευχαριστούμε επίσης τον ηθοποιό Μάριο Στυλιανού για τη στήριξη της διοργάνωσής μας με τη συμμετοχή του.

👏 Μαζί αποδείξαμε πως, όταν η κοινωνία ενώνεται μέσα από τον αθλητισμό, μπορεί να στείλει τα πιο δυνατά μηνύματα! 🏀❤️

Ραντεβού του χρόνου!