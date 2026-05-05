Η Char. Pilakoutas Ltd, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4/5/2026, για τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, στον μοναδικό μουσειακό χώρο επιλεγμένων μοντέλων αυτοκινήτων, Char. Pilakoutas Heritage, παρουσίασε τη νέα συμφωνία συνεργασίας με την BMW Financial Services.

Η συνεργασία με την BMW Financial Services που υλοποιείται με τη λειτουργική υποστήριξη και εμπειρία της Τράπεζας Κύπρου, έχει στο επίκεντρό της τον πελάτη. Για πρώτη φορά, η εμπειρία αγοράς ενός BMW ή MINI μετατρέπεται σε μια ολοκληρωμένη, ενιαία διαδικασία, με ευέλικτες και προσαρμοσμένες χρηματοοικονομικές λύσεις. Από την επιλογή του οχήματος, του εξοπλισμού, μέχρι τη χρηματοδότηση και τη μετέπειτα υποστήριξη, όλα συγκεντρώνονται σ’ ένα σύγχρονο και απλοποιημένο μοντέλο εξυπηρέτησης.

Έτσι, δημιουργείται ένα πραγματικό one-stop shop που προσφέρει ευκολία, διαφάνεια και ταχύτητα, στοιχεία που ο σύγχρονος πελάτης απαιτεί και αναζητεί στη σχέση του με την αντιπροσωπεία.

Όπως ανέφερε στην ομιλία της, η Κλέλια Πηλακούτα, Head of Business Development του Ομίλου Πηλακούτα, «Η συνεργασία μας με την BMW Financial Services ενισχύει ακόμα περισσότερο τη συνολική μας πρόταση στην κυπριακή αγορά, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών μας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της στρατηγικής που εφαρμόζουμε διαχρονικά ως Όμιλος: να εξελισσόμαστε συνεχώς, επενδύοντας σε πρωτοποριακές επιχειρηματικές επιλογές που δημιουργούν αξία».

Στον χαιρετισμό της, η Kathrin Frauscher, CEO of Financial Services Region Central and Southeastern Europe, τόνισε πως « Η BMW Financial Services διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο να καθιστά την premium κινητικότητα προσιτή και απρόσκοπτη για τους πελάτες μας. Μέσα από τη στενή μας συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου και τον μακροχρόνιο συνεργάτη μας Char. Pilakoutas Ltd., δεν προσφέρουμε μόνο καινοτόμες, εξατομικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις, αλλά δημιουργούμε και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τον εισαγωγέα, παρέχοντας ένα πλήρως ενοποιημένο οικοσύστημα που εξασφαλίζει κορυφαία φροντίδα και ηρεμία σε κάθε στάδιο της ιδιοκτησίας».

Ο Christopher Puth, CEO / Managing Director BMW Group Hellas / Regional Manager Importer Markets Croatia, Cyprus and Malta, στην ομιλία του σημείωσε ότι «Ο Όμιλος BMW έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό και βιώσιμο αποτύπωμα στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, με την Κύπρο να ξεχωρίζει για τη συνέπεια και την προτίμησή της στα premium brands. Η ξεκάθαρη ηγετική μας θέση στο premium segment της κυπριακής αγοράς, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση για εξηλεκτρισμένη κινητικότητα, καταδεικνύουν ξεκάθαρα τις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς και ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας για την περαιτέρω ανάπτυξή της μαζί με τους συνεργάτες μας.»

Εκ μέρους της Τράπεζας Κύπρου, ο Δρ Χάρης Πουαγκαρέ, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Διευθυντής Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, σχολίασε πως «Η απόφαση της BMW Financial Services να εισέλθει στην κυπριακή αγορά μέσω μιας στρατηγικής συνεργασίας με την Τράπεζα Κύπρου αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις δυνατότητές μας και στη βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς. Ως το κορυφαίο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας, προσφέρουμε μέσω αυτής της συνεργασίας προηγμένες τεχνικές λύσεις και ψηφιακές δυνατότητες, βασισμένες σε μια μακροχρόνια και αξιόπιστη σχέση με τον Όμιλο Πηλακούτα. Μαζί, δημιουργούμε νέες ευκαιρίες για την τοπική αγορά, ενισχύοντας ένα ισχυρό εταιρικό επιχειρηματικό οικοσύστημα και προσφέροντας μια απλούστερη και πιο σύγχρονη εμπειρία χρηματοδότησης, προς όφελος των πελατών και της κυπριακής οικονομίας συνολικά».

Το πραγματικό όφελος αυτής της νέας συνεργασίας μεταξύ της Char. Pilakoutas Ltd - BMW Financial Services και της Τράπεζας Κύπρου, αφορά πάνω απ΄ όλα στον ίδιο τον πελάτη που επιθυμεί να αποκτήσει BMW ή και ΜΙΝΙ, καθώς πολλαπλασιάζει τις χρηματοδοτικές του επιλογές για την απόκτηση και υποστήριξη ενός νέου αυτοκινήτου. Με ποιότητα, διαφάνεια και αξιοπιστία.