Το συνέδριο διοργανώνει η ΚΕΦΕΑ σε συνεργασία με την EFPIA

Η Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA), διοργανώνει συνέδριο με τίτλο «Unlocking Europe’s Life Science Potential: A Policy Agenda for Competitiveness, Innovation and Patient Access», την Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026 στο ξενοδοχείο Landmark στη Λευκωσία.

Το συνέδριο, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επικεντρωθεί στην αξιοποίηση του δυναμικού των Επιστημών Ζωής στην Ευρώπη, αναδεικνύοντας μια συνεκτική πολιτική ατζέντα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της καινοτομίας και τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας. Ακόμη, θα συζητηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει η βιοτεχνολογία σε όλα τα κράτη μέλη, με ιδιαίτερη έμφαση στις προοπτικές των μικρότερων χωρών και τα οφέλη για τους ασθενείς και τα συστήματα υγείας.

Στο συνέδριο θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Υγεία Olivér Várhelyi, ο Υπουργός Υγείας κ. Νεόφυτος Χαραλαμπίδης και ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Μιχάλης Δαμιανός. Θα ακολουθήσουν πάνελ με τη συμμετοχή σημαντικών στελεχών από το χώρο της υγείας, της βιοτεχνολογίας και της καινοτομίας από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΦΕΑ, κ. Κυριάκος Μικέλλης, δήλωσε σχετικά: «Σε μια περίοδο ταχύτατων εξελίξεων στον τομέα της υγείας, η Ευρώπη καλείται να διασφαλίσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της βιοτεχνολογίας. Μέσα από το συνέδριο επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τον διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασθενών και των συστημάτων υγείας».

Η ατζέντα του συνεδρίου είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://cyprus-lifesciences.eu/