Η αξία της επίγνωσης στην προσωπική και επαγγελματική ζωή

Στη σύγχρονη απαιτητική καθημερινότητα και προκειμένου να αντεπεξέλθουμε στις αυξημένες υποχρεώσεις, οι περισσότεροι από εμάς καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε πολλαπλούς ρόλους, επαγγελματίες, σύντροφοι, γονείς, φίλοι. Μέσα σε αυτή την πιεστική ροή, συχνά χάνεται η αίσθηση του να είμαστε πραγματικά παρόντες.

Στις 8 Μαΐου, το Architecture of Presence μας προσκαλεί να κάνουμε μια παύση και να ανακαλύψουμε τι αλλάζει όταν είμαστε ουσιαστικά παρόντες στους ρόλους που ζούμε καθημερινά.

Στο επίκεντρο της εμπειρίας αυτής βρίσκεται το Rolefulness, μια προσέγγιση που αναδεικνύει τους ρόλους που ζούμε καθημερινά και τον τρόπο που κινούμαστε μέσα σε αυτούς. Δεν προσθέτει περισσότερες τεχνικές, αλλά καλλιεργεί μεγαλύτερη επίγνωση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο βασικές ενότητες:

Η Andriana Ubunuki - Kalfa παρουσιάζει το The Hidden Architecture of Engagement, προσεγγίζοντας το engagement ως κάτι που διαμορφώνεται από μέσα προς τα έξω, μέσα από την παρουσία μας στους ρόλους που έχουμε στην καθημερινότητα. Η προσέγγισή της φωτίζει τη σχέση ανάμεσα στους ρόλους, την επίγνωση και την εμπειρία του νοήματος στην καθημερινότητα.

Η Melina Mesimeri καθοδηγεί το A Soft Place to Land, μια βιωματική εμπειρία με αναπνοή και ήπια κίνηση, που βοηθά τους συμμετέχοντες να επιβραδύνουν και να επιστρέψουν στο παρόν. Δημιουργεί έναν ασφαλή χώρο όπου το σώμα και ο νους μπορούν να ηρεμήσουν, ανοίγοντας τον δρόμο για μεγαλύτερη επίγνωση.

Μαζί, δημιουργούν έναν χώρο για κάτι απλό αλλά ουσιαστικό: να σταματήσεις και να παρατηρήσεις τι αλλάζει όταν είσαι πραγματικά παρών.

Η εκδήλωση στοχεύει να προσφέρει στους συμμετέχοντες τα χρήσιμα εργαλεία και τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να καλλιεργήσουν μεγαλύτερη επίγνωση για τους ρόλους που αναλαμβάνουν στην καθημερινότητά τους, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Ημερομηνία: 8 Μαΐου 2026

Ώρα: 09:00 - 13:00

Τοποθεσία: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

