Ένα τριήμερο γεμάτο δράση και εμπειρίες έρχεται στη Λευκωσία, με το The Outdoor Adventure Show 2026 να πραγματοποιείται από τις 8 έως τις 10 Μαΐου στο Nicosia Mall.

Το event φέρνει για πρώτη φορά στην Κύπρο ένα ολοκληρωμένο outdoor activity hub, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα όχι μόνο να παρακολουθήσει αλλά και να συμμετέχει ενεργά σε μια σειρά από δραστηριότητες.

Climbing, skate και laser tag στο επίκεντρο

Μεταξύ των δραστηριοτήτων που θα φιλοξενηθούν περιλαμβάνονται climbing wall, skate park και laser tag arena, ενώ θα λειτουργεί και ειδικά διαμορφωμένος χώρος για οικογένειες και παιδιά.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις δραστηριότητες σε πραγματικό χρόνο, υπό την καθοδήγηση εκπαιδευμένων επαγγελματιών.

Live shows και demonstrations

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, τα activity zones θα παραμένουν ανοιχτά για συμμετοχή, ενώ σε συγκεκριμένες ώρες θα πραγματοποιούνται live demonstrations και shows από επαγγελματίες, ενισχύοντας το δυναμικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Έμφαση στην εμπειρία

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στόχος του event είναι να φέρει το κοινό πιο κοντά στον κόσμο του outdoor, μέσα από βιωματικές εμπειρίες και άμεση αλληλεπίδραση με τις δραστηριότητες.

Στο Plaza του Nicosia Mall

📅 8–10 Μαΐου

🕒 Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή: Από τις 11:00 μέχρι τις 19:00

👉 Είσοδος ελεύθερη

The Outdoor Adventure Show – Where Adventure Comes Alive.

Χορηγοί: Trikkis Energy, Superhome Center, Bellagio Home & Garden, S.Y. Stage

Υποστηρικτές: AdBoard Media, Decathlon, MSJ Group

Χορηγός Εκτυπώσεων: ColourPix Digital Printing

Χορηγός επικοινωνίας: Ράδιο Πρώτο

Διοργανώνει: MAGNIFY COMMUNICATIONS

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του event www.outdooradventureshow.eu

