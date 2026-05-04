Είσοδος στους χώρους του Φεστιβάλ ΔΩΡΕΑΝ.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΓΕΛΙΟ

Εισιτήρια μόνο για παραστάσεις εντός του θεάτρου!

https://www.tickettailor.com/events/createeventscy

Το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής:

Μιλλένιαλ με Δέπυ - Stand Up Comedy 16+ Line Up Γέλιου - Stand Up Comedy με παρουσιαστή τον Μιχάλη Σοφοκλέους 16+ Μιχάλης Σεβαστέρης - Best off stand up comedy απευθείας από Ελλάδα 16+ Προσπαθούμε - Θέατρο 16+ Οι Συμπέθεροι - Θέατρο 12+ Αλίκη - Θέατρο 12+ Ειμαστέ στον Αέρα - Θέατρο 12+ Κοκκινοσκουφίτσα - Παιδικό Θέατρο Άριελ η μικρή γοργόνα - Παιδικό Θέατρο Παύλος και Πρίγκιπας - Παιδικό Comedy Gameshow Η Aλίκη στην Χώρα του Ποδοσφαίρου - Παιδικό Θέατρο

Εκεί θα δείτε επίσης εντελώς ΔΩΡΕΑΝ την Eurovision με live παρουσίαση από τον Ηλία "το μουστάκι" Ανδρέου καθώς και πολλά δωρεάν σκετσάκια.

Στον χώρο θα βρίσκονται ΔΩΡΕΑΝ παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, Street Food πάγκοι καθώς και διάφοροι πάγκοι πώλησης προϊόντων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος στις 17 Μαΐου το Φεστιβάλ θα μεταφερθεί και για τις ακόλουθες παραστάσεις στην Λεμεσό στο Θέατρο πάνω Πολεμιδιών.

Κοκκινοσκουφίτσα - Παιδικό Θέατρο

Άριελ η μικρή γοργόνα - Παιδικό Θέατρο

Μιλλένιαλ με Δέπυ - Stand Up Comedy 16+

Μιχάλης Σεβαστέρης - Best off stand up comedy απευθείας από Ελλάδα 16+

Βρείτε όλες τις πληροφορίες στα social media του Φεστιβάλ:

https://www.instagram.com/festival_geliou/

https://www.facebook.com/profile.php?id=61558066990234

Πληροφορίες: 99755489

Διοργανωτές: Createvents και Co.Media

Μέγας Χορηγός: Jumbo Snacks

Χορηγοί: Αχναγάλ και Axel shop

Χορηγοί επικοινωνίας: City και TMC

Το Φεστιβάλ Γέλιου τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λατσιών - Γερίου

Και να θυμάστε, ΓΕΛΙΟ ΝΑ΄ΝΑΙ ΤΖΙΌΤΙ ΝΑ΄ΝΑΙ