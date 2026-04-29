Με μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, κινηματογραφικές στιγμές και θερμό χειροκρότημα από το κοινό ολοκληρώθηκε το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος 2026, το Σάββατο στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό, επισφραγίζοντας εννέα ημέρες αφιερωμένες στη δύναμη της κινηματογραφικής αφήγησης.

Η τελετή λήξης πραγματοποιήθηκε παρουσία της Υφυπουργού Πολιτισμού και του Δημάρχου Λεμεσού, ενώ το καλλιτεχνικό μέρος της βραδιάς ανέλαβε η Εβίτα Ιωάννου. Την παρουσίαση της τελετής πραγματοποίησε η Έλενα Αντωνίου, οδηγώντας το κοινό σε μια βραδιά που τίμησε τους δημιουργούς και τις ιστορίες που σημάδεψαν τη φετινή διοργάνωση.

Στο πλαίσιο της τελετής προβλήθηκε επίσης βίντεο χαιρετισμός από την Αθηνά Ξενίδου, καλλιτεχνική διευθύντρια του προγράμματος για παιδιά και νεαρά άτομα, ενώ η Δανάη Στυλιανού, επικεφαλής της πλατφόρμας συμπαραγωγής και επαγγελματικής δικτύωσης Dot.on.the.Map Industry Days, παρουσίασε τα αποτελέσματα της φετινής διοργάνωσης, η οποία φιλοξένησε περισσότερους από 150 επαγγελματίες του κινηματογράφου από 20 χώρες, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα του φεστιβάλ.

Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές του φεστιβάλ Αργυρώ Νικολάου και Πέτρος Χαραλάμπους ευχαρίστησαν όλους τους δημιουργούς, συνεργάτες, εθελοντές και θεατές που αγκάλιασαν τη φετινή διοργάνωση, υπογραμμίζοντας ότι το φεστιβάλ παραμένει ένας ζωντανός χώρος συνάντησης ιδεών, κινηματογραφικών γλωσσών και πολιτισμών.

Τα βραβεία ανακοίνωσε η Διεθνής Κριτική Επιτροπή, με πρόεδρο τον Matthijs Wouter Knol και μέλη τους Anna Hoffmann, Christina Lazaridi, Melanie Blocksdorf και Αιμίλιο Αβραάμ.

Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Glocal Images

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας

Nino της Pauline Loquès

Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής

Aisha Can’t Fly Away του Morad Mostafa

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας

Mehmet Akif Büyükatalay για την ταινία Hysteria

Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας

Agnès Piqué Corbera για την ταινία Forastera της Lucía Aleñar Iglesias

Τιμητική Διάκριση

Beautiful Evening, Beautiful Day (Lijepa Večer, Lijep Dan) της Ivona Juka

Βραβεία Κυπριακού Διαγωνιστικού Τμήματος

Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας

Hold Onto Me (Κράτα Με) της Μυρσίνης Αριστείδου

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας – Κυπριακό Τμήμα

Μυρσίνη Αριστείδου για την ταινία Hold Onto Me

Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας

Ντίνος Λύρας και Λένια Σορόκκου για την ταινία Maricel του Ηλία Δημητρίου

Το Cyprus Film Days International Festival επιβεβαίωσε για ακόμη μια χρονιά τον ρόλο του ως σημείο αναφοράς για τον κινηματογράφο στην περιοχή, φέρνοντας κοντά δημιουργούς, επαγγελματίες και κοινό μέσα από προβολές, εργαστήρια, συζητήσεις και δράσεις που αναδεικνύουν τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία.

Το φεστιβάλ ανανεώνει το ραντεβού του με το κινηματογραφόφιλο κοινό για την επόμενη διοργάνωση την άνοιξη του 2027.

