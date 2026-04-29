Γενική Είσοδος Φεστιβάλ ΔΩΡΕΑΝ.

Εισιτήρια μόνο για παραστάσεις εντός του θεάτρου!

https://www.tickettailor.com/events/createeventscy

Πρόγραμμα:

Μιλλένιαλ με Δέπυ - Stand Up Comedy 16+ Line Up Γέλιου - Stand Up Comedy με παρουσιαστή τον Μιχάλη Σοφοκλέους 16+ Μιχάλης Σεβαστέρης - Best off stand up comedy απευθείας από Ελλάδα 16+ Προσπαθούμε - Θέατρο 16+ Οι Συμπέθεροι - Θέατρο 12+ Αλίκη - Θέατρο 12+ Είμαστε στον Αέρα - Θέατρο 12+ Κοκκινοσκουφίτσα - Παιδικό Θέατρο Άριελ η μικρή γοργόνα - Παιδικό Θέατρο Παύλος και Πρίγκιπας - Παιδικό Comedy Gameshow Η Aλίκη στην Χώρα του Ποδοσφαίρου - Παιδικό Θέατρο

Στις 17 Μαΐου το Φεστιβάλ θα μεταφερθεί και για τις ακόλουθες παραστάσεις στο Θέατρο πάνω Πολεμιδιών.

Κοκκινοσκουφίτσα

Άριελ η μικρή γοργόνα

Μιλλένιαλ με Δέπυ

Μιχάλης Σεβαστέρης

Βρείτε όλες τις πληροφορίες στα social media του Φεστιβάλ:

https://www.instagram.com/festival_geliou/

https://www.facebook.com/profile.php?id=61558066990234

Πληροφορίες: 99755489

Διοργανωτές: Createvents και Co.Media

Μέγας Χορηγός: Jumbo Snacks

Χορηγοί: Αχναγάλ, Axel shop, City και TMC

Και να θυμάστε, ΓΕΛΙΟ ΝΑ΄ΝΑΙ ΤΖΙΌΤΙ ΝΑ΄ΝΑΙ