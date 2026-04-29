Γενική Είσοδος Φεστιβάλ ΔΩΡΕΑΝ.
Εισιτήρια μόνο για παραστάσεις εντός του θεάτρου!
Πρόγραμμα:
- Μιλλένιαλ με Δέπυ - Stand Up Comedy 16+
- Line Up Γέλιου - Stand Up Comedy με παρουσιαστή τον Μιχάλη Σοφοκλέους 16+
- Μιχάλης Σεβαστέρης - Best off stand up comedy απευθείας από Ελλάδα 16+
- Προσπαθούμε - Θέατρο 16+
- Οι Συμπέθεροι - Θέατρο 12+
- Αλίκη - Θέατρο 12+
- Είμαστε στον Αέρα - Θέατρο 12+
- Κοκκινοσκουφίτσα - Παιδικό Θέατρο
- Άριελ η μικρή γοργόνα - Παιδικό Θέατρο
- Παύλος και Πρίγκιπας - Παιδικό Comedy Gameshow
- Η Aλίκη στην Χώρα του Ποδοσφαίρου - Παιδικό Θέατρο
Στις 17 Μαΐου το Φεστιβάλ θα μεταφερθεί και για τις ακόλουθες παραστάσεις στο Θέατρο πάνω Πολεμιδιών.
- Κοκκινοσκουφίτσα
- Άριελ η μικρή γοργόνα
- Μιλλένιαλ με Δέπυ
- Μιχάλης Σεβαστέρης
Βρείτε όλες τις πληροφορίες στα social media του Φεστιβάλ:
Πληροφορίες: 99755489
Διοργανωτές: Createvents και Co.Media
Μέγας Χορηγός: Jumbo Snacks
Χορηγοί: Αχναγάλ, Axel shop, City και TMC
Και να θυμάστε, ΓΕΛΙΟ ΝΑ΄ΝΑΙ ΤΖΙΌΤΙ ΝΑ΄ΝΑΙ