Γενική Είσοδος Φεστιβάλ ΔΩΡΕΑΝ.

Εισιτήρια μόνο για παραστάσεις εντός του θεάτρου!

Πρόγραμμα: 

  1. Μιλλένιαλ με Δέπυ - Stand Up Comedy 16+
  2. Line Up Γέλιου - Stand Up Comedy με παρουσιαστή τον Μιχάλη Σοφοκλέους 16+
  3. Μιχάλης Σεβαστέρης - Best off stand up comedy απευθείας από Ελλάδα 16+
  4. Προσπαθούμε - Θέατρο 16+
  5. Οι Συμπέθεροι - Θέατρο 12+
  6. Αλίκη - Θέατρο 12+
  7. Είμαστε στον Αέρα - Θέατρο 12+
  8. Κοκκινοσκουφίτσα - Παιδικό Θέατρο 
  9. Άριελ η μικρή γοργόνα - Παιδικό Θέατρο
  10. Παύλος και Πρίγκιπας - Παιδικό Comedy Gameshow
  11. Η Aλίκη στην Χώρα του Ποδοσφαίρου - Παιδικό Θέατρο

Στις 17 Μαΐου το Φεστιβάλ θα μεταφερθεί και για τις ακόλουθες παραστάσεις στο Θέατρο πάνω Πολεμιδιών.

  • Κοκκινοσκουφίτσα
  • Άριελ η μικρή γοργόνα
  • Μιλλένιαλ με Δέπυ
  • Μιχάλης Σεβαστέρης

Βρείτε όλες τις πληροφορίες στα social media του Φεστιβάλ:

 Πληροφορίες: 99755489

 Διοργανωτές: Createvents και Co.Media

 Μέγας Χορηγός: Jumbo Snacks

 Χορηγοί: Αχναγάλ, Axel shop, City και TMC

 Και να θυμάστε, ΓΕΛΙΟ ΝΑ΄ΝΑΙ ΤΖΙΌΤΙ ΝΑ΄ΝΑΙ

 