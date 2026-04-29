Χρυσό στο PR για τη Θεοδώρα και τον Πολύκαρπο της RedwolfOgilvy

Θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στην κατηγορία PR στο Cannes Lions International Festival of Creativity 2026 στις Κάννες

Η RedwolfOgilvy γιορτάζει μια σημαντική διάκριση για τη νέα γενιά επαγγελματιών της ομάδας της. Η Θεοδώρα Παυλίδου, Digital Account Executive, και ο Πολύκαρπος Θωμά, PR Account Manager, κατέκτησαν το χρυσό στην κατηγορία PR του διαγωνισμού Young Lions Cyprus 2026 και θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στο Cannes Lions International Festival of Creativity 2026.

Η ιδέα τους, με τίτλο eMotion United, επανατοποθετεί τους Κύπριους αθλητές, αναδεικνύοντάς τους ως κοινωνικούς πρεσβευτές, ικανούς να αποτελέσουν το έναυσμα για συζητήσεις ουσίας γύρω από σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, όπως η συμπερίληψη και η ισότιμη πρόσβαση.

Η ιδέα ήταν αποτέλεσμα βαθιάς κατανόησης του πώς λειτουργεί σήμερα το PR και, κατ’ επέκταση, του πώς μία ανθρώπινη ιστορία μπορεί να αποκτήσει κοινωνική και πολιτιστική σημασία. Οι άνθρωποι και, κυρίως, οι νέοι δεν συνδέονται με τους αθλητές μόνο επειδή κερδίζουν, αλλά και για τις προσωπικές ιστορίες τους και πώς αυτές μπορούν να αναδείξουν κάτι μεγαλύτερο. Παρόλο που στην Κύπρο οι αθλητές συχνά παρουσιάζονται μέσα από τις διακρίσεις τους, η ομάδα επέλεξε να φωτίσει όσα συνήθως μένουν αθέατα, δηλαδή τις προσωπικές ιστορίες και τις δυσκολίες πίσω από την επιτυχία.

Μέσα από συνεργασίες αθλητών με Κύπριους καλλιτέχνες, η καμπάνια eMotion United μετατρέπει την προσωπική εμπειρία σε δημόσια πολιτιστική έκφραση. Κάθε συνεργασία ξεκινά από μια αληθινή ιστορία και εξελίσσεται σε έργο τέχνης, καταλήγοντας σε δημόσια ενεργοποίηση και αφορμή για διάλογο.

Σε κοινή τους δήλωση, η Θεοδώρα και ο Πολύκαρπος ανέφεραν τα εξής:

«Η συμμετοχή μας στον διαγωνισμό Young Lions Cyprus αποτέλεσε μια ιδιαίτερα διαφωτιστική εμπειρία, καθώς μας έδωσε την ευκαιρία να προσεγγίσουμε ένα brief με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, μέσα από στρατηγική σκέψη, δημιουργικότητα και στενή συνεργασία σε περιορισμένο χρόνο. Η πορεία αυτή δεν θα ήταν η ίδια χωρίς τη RedwolfOgilvy, που μας παρείχε την υποστήριξη, την καθοδήγηση και τον χώρο να εξελιχθούμε ουσιαστικά, να πιστέψουμε περισσότερο στις δυνατότητές μας και να φτάσουμε στο επίπεδο που απαιτείται για μια τέτοια διάκριση».

Η Θεοδώρα και ο Πολύκαρπος θα ταξιδέψουν στις Κάννες για να εκπροσωπήσουν την Κύπρο στο Cannes Lions International Festival of Creativity 2026, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς δημιουργικότητας στον κόσμο.