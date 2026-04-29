Ο Όμιλος Voici La Mode (VLM), ένας από τους πλέον καταξιωμένους ομίλους στον χώρο της μόδας και της εστίασης στην Κύπρο, επεκτείνει δυναμικά την παρουσία του με το άνοιγμα τεσσάρων νέων καταστημάτων στην Πάφο.

Συγκεκριμένα, από τις 18 Απριλίου, το κοινό έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει από κοντά τα διεθνή brands Celio, Sfera, Undiz και Accessorize, στη νέα αναβαθμισμένη πτέρυγα του Neon Mall στην Πάφο.

Η νέα αυτή ανάπτυξη αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία για τον Όμιλο, ενισχύοντας περαιτέρω το fashion αποτύπωμά του στην Κύπρο και αναβαθμίζοντας την αγοραστική εμπειρία στην Πάφο, μέσα από ένα σύγχρονο και πολυδιάστατο περιβάλλον που προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών.

Τα brands που ανοίγουν στην Πάφο:

Celio

Το γαλλικό brand ανδρικής ένδυσης Celio αποτελεί σημείο αναφοράς για τον σύγχρονο άνδρα, προτείνοντας ρούχα άνετα, απλά και στυλάτα για κάθε στιγμή της ημέρας. Με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και πάνω από 1.100 καταστήματα διεθνώς, το Celio ξεχωρίζει για τη διαχρονική του αισθητική και την ικανότητά του να εξελίσσεται συνεχώς, προσφέροντας συλλογές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα. Το κατάστημα στο Neon Mall είναι το 6ο κατάστημα του brand στην Κύπρο.

Sfera

Το ισπανικό brand Sfera φέρνει στην Πάφο τη φιλοσοφία της προσιτής πολυτέλειας, μέσα από συλλογές για γυναίκες που συνδυάζουν μοντέρνα αισθητική με διαχρονική κομψότητα. To Sfera έχει εδραιωθεί διεθνώς για τα σύγχρονα σχέδιά του, την ποιότητα και τη συνεχή ανανέωση των συλλογών του, που αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες τάσεις της μόδας. Το Sfera διαθέτει ήδη καταστήματα στο Mall of Cyprus και στο Nicosia Mall στη Λευκωσία.

Undiz

Το γαλλικό lingerie brand Undiz, άνοιξε στην Κύπρο το 2022 και μέχρι στιγμής έχει παρουσία στη Λευκωσία και στη Λεμεσο με stand alone καταστήματα. Οι συλλογές του από εσώρουχα, μαγιό και launch wear απευθύνονται σε κάθε τύπο σώματος και χαρακτηρίζονται από έντονα prints, νεανικό ύφος και προσιτές τιμές, μετατρέποντας την καθημερινότητα σε μια πιο fun εμπειρία.

Accessorize

Το πασίγνωστο brand Accessorize of London, ανοίγει το 4ο του κατάστημα στο NEON Mall. Το brand προσφέρει μοναδικά κοσμήματα, τσάντες και seasonal fashion pieces, δίνοντας έμφαση στη λεπτομέρεια και το προσωπικό στυλ, κάθε γυναίκας.

Το άνοιγμα των νέων καταστημάτων στο Neon Mall σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τον Όμιλο VLM, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει στην εξέλιξη του fashion retail στην Κύπρο, προσφέροντας ολοκληρωμένες fashion εμπειρίες στο κοινό.

Ο όμιλος

O Όμιλος Voici La Mode δραστηριοποιείται στους τομείς του retail fashion και της εστίασης στην Κύπρο και τη Ρουμανία. O όμιλος εκπροσωπεί τα brands: Μ&S, Celio, Sfera, Etam, Undiz, Mamas & Papas και Accessorize, την αλυσίδα καφεστιατορίων Café La Mode και κατέχει την αποκλειστική αντιπροσωπία του M&S στη αγορά της Ρουμανίας.