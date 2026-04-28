Χιλιάδες πολίτες ένωσαν τη φωνή τους για τη φροντίδα, την αλληλεγγύη και τη στήριξη

Η Πορεία Χριστοδούλας 2026 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σάββατο, 25 Απριλίου 2026, ταυτόχρονα σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, συγκεντρώνοντας τη μαζική συμμετοχή πολιτών. Για ακόμη μία χρονιά, η κοινωνία έδωσε δυναμικά το «παρών», στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης, αλληλεγγύης και συλλογικής ευθύνης.

Αποτελώντας τη μακροβιότερη εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο στην Κύπρο, η Πορεία Χριστοδούλας συνεχίζει για περισσότερα από 50 χρόνια να ενώνει την κοινωνία, ενισχύοντας το έργο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου και στηρίζοντας έμπρακτα τους συμπολίτες μας με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους, μέσα από υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας, αλλά και δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και υποστήριξης.

Οι πορείες ξεκίνησαν την ίδια ώρα σε κάθε πόλη, με επίκεντρο το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα», σε κλίμα συγκίνησης και ενότητας. Η παρουσία πολιτών, θεσμικών εκπροσώπων και οργανωμένων συνόλων σε όλες τις πόλεις, ανέδειξε τη δύναμη της συλλογικότητας και της προσφοράς.

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου και η Τράπεζα Κύπρου κάλεσαν από τις αρχές Απριλίου την κοινωνία «να είναι εκεί», ενισχύοντας αυτή την κορυφαία πρωτοβουλία στήριξης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, κ. Αλέκος Σταμάτης, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν επαναπαυόμαστε. Συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε, με διεθνώς διαπιστευμένες υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας και σε πλήρη συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο, για να διασφαλίζουμε ένα καλύτερο μέλλον για κάθε τους συνανθρώπους μας με εμπειρία καρκίνου και για κάθε οικογένεια που χρειάζεται στήριξη.»

Σταθερός συνοδοιπόρος του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου παραμένει η Τράπεζα Κύπρου, η οποία διαχρονικά στηρίζει το έργο και τις δράσεις του. Στον χαιρετισμό του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, κ. Πανίκος Νικολάου, επανέλαβε τη δέσμευση της Τράπεζας να βρίσκεται πάντα στο πλευρό του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου και κάθε ανθρώπου με εμπειρία καρκίνου, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνική προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της Τράπεζας.

Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος τόνισε ότι σε ότι αφορά τον καρκίνο το πιο σημαντικό είναι η πρόληψη. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ικανοποίηση του για την ενίσχυση των ανιχνευτικών προγραμμάτων από πλευράς του Υπουργείου Υγείας και για την πραγματοποίηση του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου. Τέλος ευχαρίστησε τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου,την Αροδαφνούσα και την Τράπεζα Κύπρου για την αδιάκοπη συμβολή τους στην προσπάθεια αυτή.

Συγκινητική ήταν η αναφορά της περσινής συμβολικής βαλίτσας της Χριστοδούλας, η οποία μεταφέρθηκε χέρι με χέρι σε όλη την Κύπρο, η οποία παραδόθηκε στην Αροδαφνούσα από την πρωταθλήτρια του άλματος επί κοντώ, Μαρία Αριστοτέλους, η οποία άφησε χαραγμένο σε όλη την κοινωνία το μήνυμα «Να δημιουργούμε την κάθε μέρα ομορφότερη από την προηγούμενη, με πράξεις φροντίδας, αλληλεγγύης και αγάπης.»

Η τελετή πλαισιώθηκε από τη Φιλαρμονική της Αστυνομίας και κορυφώθηκε με την έναρξη της Πορείας Χριστοδούλας, με το Σώμα Κυπρίων Οδηγών να προπορεύεται. Οι συμμετέχοντες κατευθύνθηκαν προς το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, έναν χώρο με ιδιαίτερο συμβολισμό, που συνδέεται με τις καθημερινές προκλήσεις ζωής ανθρώπων και οικογενειών που χρειάζονται φροντίδα, στήριξη και παρουσία.

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς όλους όσοι αγκάλιασαν και φέτος την Πορεία Χριστοδούλας και συνεχίζουν να στηρίζουν το έργο του. Η μαζική συμμετοχή επιβεβαιώνει ότι η αλληλεγγύη, η φροντίδα και η ελπίδα παραμένουν ζωντανές αξίες της κοινωνίας μας.