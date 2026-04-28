1ο Πολυθεματικό Συνέδριο «Η Ιατρική του Σήμερα και του Αύριο»

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1ο Πολυθεματικό Συνέδριο «Η Ιατρική του Σήμερα και του Αύριο», που διοργάνωσε το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, συγκεντρώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας στην Κύπρο.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Απριλίου 2026, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Ήλεκτρον», στα Κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ από τις 08:00 έως τις 19:15.

Με στόχο τη γεφύρωση όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών ειδικοτήτων, η εκδήλωση αποτέλεσε έναν ζωντανό πυρήνα επιστημονικής ανταλλαγής γνώσεων, συνεργασίας και καινοτομίας. Ιατροί και επαγγελματίες υγείας από διαφορετικούς τομείς είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν σε ένα κοινό πεδίο διαλόγου γύρω από τις σύγχρονες εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης.

Το συνέδριο ήταν μοριοδοτούμενο και απευθυνόταν σε ιατρούς, νοσηλευτές και επαγγελματίες υγείας όλων των ειδικοτήτων, ενισχύοντας τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το πρόγραμμα περιλάμβανε:

• Παρουσιάσεις σύγχρονων ιατρικών θεμάτων ανά ειδικότητα

• Ανάλυση καινοτόμων πρακτικών και τεχνολογιών στην υγεία

• Ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων κλινικών πρακτικών

• Δικτύωση και διαδραστικές επιστημονικές συζητήσεις

Με το μήνυμα «Η Ιατρική εξελίσσεται. Εξελισσόμαστε μαζί της.», το Απολλώνειο υπογράμμισε τον ρόλο της συνεργασίας και της καινοτομίας στη διαμόρφωση της ιατρικής του μέλλοντος.

Σχετικά με το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο

Το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο αποτελεί σημείο αναφοράς για την υγεία στην Κύπρο, με σταθερή δέσμευση στην ποιότητα, την καινοτομία και τον άνθρωπο. Από το 1991 προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας με εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονες υποδομές. Διαθέτει εξειδικευμένες μονάδες και προηγμένες ιατρικές τεχνολογίες, όπως το Cardiac Innovation Center, το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο 24ωρης ετοιμότητας, τη Μονάδα Εγκεφαλικών Επεισοδίων (Stroke Unit) και το Ρομποτικό Σύστημα Da Vinci® Xi. Παράλληλα, λειτουργεί το μοναδικό ιδιωτικό ΤΕΠ στη Λευκωσία ενταγμένο στο ΓεΣΥ, προσφέροντας άμεση και αξιόπιστη φροντίδα υγείας.

Στο Απολλώνειο, η φροντίδα του ασθενούς παραμένει πάντα στο επίκεντρο.