Η καρδιά της κυπριακής ναυτιλίας αναψυχής ετοιμάζεται να χτυπήσει φέτος στην ελεύθερη Αμμόχωστο, καθώς η εμβληματική Μαρίνα Αγίας Νάπας αναλαμβάνει να φιλοξενήσει το Boat & Sea Expo 2026 από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Πρόκειται για μια νέα, δυναμική διοργάνωση που έρχεται να καλύψει το κενό των μεγάλων ναυτικών εκθέσεων, συγκεντρώνοντας την αφρόκρεμα του κλάδου σε έναν από τους πλέον σύγχρονους παραθαλάσσιους προορισμούς της Μεσογείου.

Τη διοργάνωση υπογράφει η Dacor Advertising and Media Ltd, μια εταιρεία με πολυετή και αποδεδειγμένη εμπειρία στην οργάνωση επιτυχημένων εκθέσεων μεγάλου βεληνεκούς, όπως το Limassol Boat Show, διασφαλίζοντας την ποιότητα και τον επαγγελματισμό του εγχειρήματος. Η ανταπόκριση της αγοράς στη νέα αυτή πρωτοβουλία είναι ήδη εντυπωσιακή, με την πληρότητα των εκθετών να αγγίζει το 100%, γεγονός που αποδεικνύει την ανάγκη του κλάδου για μια τέτοια πλατφόρμα.

Στην έκθεση αναμένεται να συμμετάσχουν σχεδόν όλες οι μεγάλες αντιπροσωπείες σκαφών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, παρουσιάζοντας τα τελευταία μοντέλα και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες σε χερσαίους και ενάλιους εκθεσιακούς χώρους. Το Boat & Sea Expo 2026 δεν περιορίζεται όμως μόνο στην παρουσίαση σκαφών, καθώς οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με όλο το φάσμα του ναυτικού εξοπλισμού, των υπηρεσιών yachting, των watersports, της κατάδυσης και της ψυχαγωγικής αλιείας, ενώ παράλληλα θα υπάρχουν εκθέματα πολυτελών αυτοκινήτων και δραστηριοτήτων outdoor lifestyle.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, με εξειδικευμένα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν από τον Silver Sponsor της έκθεσης, την Furuno Cyprus, σχετικά με την τεχνολογία των fish-finders και τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του yachting.

Στρατηγικός στόχος της διοργάνωσης είναι να καθιερωθεί ως το κεντρικό σημείο συνάντησης για τον τομέα της ναυτιλίας αναψυχής όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, προσφέροντας μια ιδανική πλατφόρμα για δικτύωση, ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και επαφή του κοινού με τον κόσμο της θάλασσας.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 17:00 έως τις 21:00, το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 15:30 έως τις 21:30 και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 15:30 έως τις 20:30. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα boatseaexpo.com, ενώ η Μαρίνα Αγίας Νάπας προετοιμάζεται πυρετωδώς για να υποδεχθεί χιλιάδες επισκέπτες σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στην καινοτομία και τη ναυτική υπεροχή.