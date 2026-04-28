Η Λάρνακα, μέλος του Culture Next Network, φιλοξενεί το 16ο Συνέδριο Culture Next στις 6–8 Μαΐου 2026 με θέμα «Culture for CCS – Ενδυναμώνοντας τους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς».

Το τριήμερο συνέδριο θα συγκεντρώσει περισσότερους από 50 συμμετέχοντες από ευρωπαϊκά πολιτιστικά δίκτυα και πόλεις Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Η Δημόσια Ημέρα (7 Μαΐου) θα συνδεθεί με τους εορτασμούς της Ημέρα της Ευρώπης και θα ενεργοποιήσει τοπικούς φορείς.

Το συνέδριο επικεντρώνεται στη δημιουργία δίκαιων και βιώσιμων συνθηκών εργασίας στον πολιτιστικό τομέα, με έμφαση σε πολιτικές φροντίδας, ένταξης, πρόληψης εξουθένωσης και στήριξης των καλλιτεχνών. Συμμετέχουν εκπρόσωποι από το EIT Culture & Creativity, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή – ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού και το EU-Japan Fest Japan Committee.

Ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030, η Λάρνακα βασίζεται στο όραμα Common Ground, προωθώντας τη συν-δημιουργία, τη συμπερίληψη και μια κουλτούρα φροντίδας. Το πρόγραμμα εξετάζει επίσης τη βιωσιμότητα, τη διακυβέρνηση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καλλιτέχνες σε συνθήκες κρίσης.

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με τη δημιουργία ενός Policy Paper για την ενδυνάμωση των CCS, ενισχύοντας τον ρόλο της Λάρνακας στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό διάλογο.

Περισσότερες Πληροφορίες / Ατζέντα

Εγγραφές για το Ανοικτό Πρόγραμμα για τις 7 Μαίου