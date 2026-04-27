Σε μια ξεχωριστή εμπειρία που συνδύασε γαστρονομία, φύση και δημιουργικότητα, τα foodhaus παρουσίασαν το “The Backyard Experience” — ένα ιδιαίτερο event που έφερε τους συμμετέχοντες πιο κοντά στη γεύση και την τέχνη, μέσα από δύο βιωματικά workshops σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό αρχοντικού σπιτιού.

Η συμμετοχή στο event προέκυψε μέσα από διαγωνισμό που διοργάνωσαν τα foodhaus, με πέντε τυχερούς νικητές και τους φίλους τους να κερδίζουν μια θέση σε αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Το “Backyard Experience” πραγματοποιήθηκε σε μια επιλεγμένη αυλή αρχοντικού σπιτιού στην επαρχία Λευκωσίας, προσφέροντας το ιδανικό περιβάλλον για μια ημέρα γεμάτη δημιουργία, γεύσεις και έμπνευση.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε δύο ξεχωριστά workshops:

1ο Workshop – Δημιουργία Σπιτικών Σαλτσών & Μαρινάδων με τον Chef Νοέλ

Υπό την καθοδήγηση του Chef Νοέλ, οι συμμετέχοντες δημιούργησαν τις δικές τους μαρινάδες και σάλτσες, όπως Citrus Vinaigrette, Chimichurri Sauce και Aioli Mayo. Πολύτιμος σύμμαχος στη διαδικασία ήταν τα hand blenders της Braun, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν τόσο από τον σεφ όσο και από τους συμμετέχοντες, εξασφαλίζοντας άψογο αποτέλεσμα. Οι παρασκευές αξιοποιήθηκαν στο μεσημεριανό μενού, ολοκληρώνοντας την εμπειρία από τη δημιουργία έως τη γεύση.

2ο Workshop – Floral Δημιουργία με τη Florist Τζούλια

Σε ένα πιο ανοιξιάτικο και καλλιτεχνικό πλαίσιο, η florist Τζούλια καθοδήγησε τους συμμετέχοντες στη δημιουργία ενός μαγιάτικου στεφανιού, το οποίο πήραν μαζί τους ως ξεχωριστό ενθύμιο για την Πρωτομαγιά.

Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με ένα απολαυστικό γεύμα, όπου ο Chef Νοέλ ετοίμασε εκλεκτά πιάτα από προϊόντα foodhaus στο Big Green Egg. Όλοι οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν γύρω από ένα όμορφα διακοσμημένο τραπέζι στην αυλή, απολαμβάνοντας το φαγητό και τη ζεστή, φιλική ατμόσφαιρα της ημέρας.

Το “Backyard Experience” σχεδιάστηκε ως μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει τη γαστρονομία, τη φύση και τη δημιουργική έκφραση, προσφέροντας μια ημέρα γεμάτη έμπνευση και όμορφες στιγμές.

Τα foodhaus αποτελούν υπερήφανο μέλος της IPH Iakovos Photiades Group of Companies. Με 11 καταστήματα σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Παραλίμνι, η αλυσίδα προσφέρει υψηλής ποιότητας τρόφιμα, με πλήρη γκάμα κατεψυγμένων, νωπών, ξηρών και φρέσκων προϊόντων, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε λάτρη της γεύσης.