Το Amyth of Nicosia συγκαταλέγεται στη λίστα «100 Best New Hotels of 2026» του διεθνούς περιοδικού Travel + Leisure, αποσπώντας σημαντική διάκριση για τη μοναδική του προσωπικότητα και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρά του. Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική παρουσία της Κύπρου στον παγκόσμιο χάρτη της σύγχρονης φιλοξενίας υψηλού επιπέδου.

Το ξενοδοχείο ξεχώρισε για το «ατμοσφαιρικό ιστορικό του χαρακτήρα», συνδυάζοντας αυθεντικά αρχιτεκτονικά στοιχεία με σύγχρονο design και δημιουργώντας μια εμπειρία που αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά της Λευκωσίας μέσα από μια φρέσκια και εκλεπτυσμένη προσέγγιση.

Η λίστα «100 Best New Hotels» του Travel + Leisure αναδεικνύει κάθε χρόνο τα πιο αξιόλογα νέα ξενοδοχεία παγκοσμίως, δίνοντας έμφαση σε εκείνα που ξεχωρίζουν για τον σχεδιασμό, τη συνολική εμπειρία και τη σύνδεσή τους με τον τόπο όπου βρίσκονται.

Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το Amyth of Nicosia, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του ομίλου Thanos Hotels & Resorts να προσφέρει αυθεντικές και υψηλού επιπέδου εμπειρίες, συμβάλλοντας παράλληλα στην περαιτέρω ανάδειξη της Λευκωσίας ως ανερχόμενου προορισμού σύγχρονης διαμονής και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Το Amyth of Nicosia αποτελεί μέρος του ομίλου Thanos Hotels & Resorts, ενός από τους πλέον καταξιωμένους οργανισμούς στον τομέα της φιλοξενίας στην Κύπρο, ενώ παράλληλα ανήκει στο διεθνές δίκτυο Design Hotels, που περιλαμβάνει ξενοδοχεία με ξεχωριστή αισθητική και ισχυρό χαρακτήρα σε όλο τον κόσμο. Η ένταξή του σε αυτά τα δύο σημαντικά δίκτυα ενισχύει περαιτέρω το κύρος και την ποιότητά του.

Με ιστορία που ξεκινά από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 από την οικογένεια Μιχαηλίδη, ο όμιλος Thanos Hotels & Resorts έχει καθιερωθεί ως ένας δυναμικός οργανισμός με ισχυρή παρουσία, γνωστός για τη δημιουργία ξενοδοχείων που αποτυπώνουν το πνεύμα, την κομψότητα και την αυθεντικότητα κάθε προορισμού όπου δραστηριοποιείται.

Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει εμβληματικά ξενοδοχεία στην Πάφο, όπως τα Anassa, Almyra και Annabelle, το all-day destination Antasia, καθώς και παρουσία στην Ελλάδα με το Amyth of Mykonos Agios Stefanos και, πιο πρόσφατα, το Amyth of Nicosia στη Λευκωσία.

Στα επόμενα βήματά του, ο όμιλος συμμετέχει σε σημαντικά έργα μέσω συμβουλευτικών και διαχειριστικών υπηρεσιών, με την αναβίωση του ιστορικού ξενοδοχείου Berengaria και την ανακατασκευή του Palm Beach Resort να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, μέσω της Thanos Hospitality Services, επεκτείνει στρατηγικά τη δραστηριότητά του στον τομέα των consulting και management υπηρεσιών, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε ιδιοκτήτες και επενδυτές.

