Η Toyota Κύπρου εγκαινίασε την Τρίτη 21 Απριλίου το νέο κεντρικό συνεργείο Toyota και Lexus στη Λευκωσία, σηματοδοτώντας ένα νέο επενδυτικό βήμα στις υπηρεσίες aftersales και στην περαιτέρω αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης των πελατών της.

Τα εγκαίνια τέλεσε ο Δήμαρχος Λευκωσίας, κ. Χαράλαμπος Προύντζος, παρουσία του Dr Till Conrad, Executive Vice President της Toyota Motor Europe, στελεχών της εταιρείας, συνεργατών, πελατών και εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων της Toyota στην Κύπρο, σε μια χρονιά με ιδιαίτερο συμβολισμό για την εταιρεία. Το νέο συνεργείο ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες, προηγμένο εξοπλισμό και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για μάρκες Toyota και Lexus, ενισχύοντας τη λειτουργική ετοιμότητα της εταιρείας και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει στην κυπριακή αγορά.

Στον χαιρετισμό του, ο Managing Director της Toyota Κύπρου, κ. Dickran Ouzounian, ανέφερε ότι οι νέες εγκαταστάσεις «είναι κάτι περισσότερο από ένα κτίριο», χαρακτηρίζοντάς τες ως μια ανανεωμένη δέσμευση προς τους πελάτες, τους συνεργάτες και το μέλλον. Όπως σημείωσε, η επένδυση αυτή εκφράζει τη διαχρονική φιλοσοφία της Toyota: έμφαση στην ποιότητα, στην αξιοπιστία, στη συνεχή βελτίωση και στην αρχή ότι ο πελάτης βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο.

Ο κ. Ouzounian αναφέρθηκε επίσης στη μακρά κοινή πορεία της Toyota με την Κύπρο, αλλά και στην ιστορική διαδρομή της εταιρείας Dickran Ouzounian & Co. Ltd, υπογραμμίζοντας ότι η επένδυση στο συνεργείο, στα ανταλλακτικά και στους ανθρώπους αποτελούσε από την αρχή βασική προϋπόθεση για τη σωστή φροντίδα κάθε πελάτη και κάθε οχήματος.

Στους κοινούς βηματισμούς της Toyota και της οικογένειας Ouzounian με την Κύπρο και ιδιαίτερα με τη Λευκωσία αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος της πρωτεύουσας, Χαράλαμπος Προύντζος, ο οποίος τόνισε πως όλα αυτά τα χρόνια πορεύονται με αφοσίωση και κάνουν τις πόλεις μας καλύτερες. Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, μάλιστα, ο κ. Προύτζος υποσχέθηκε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια, ώστε τα αυτοκίνητα Toyota που βρίσκονται στη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας να επιστραφούν.

Από πλευράς του, ο Dr Till Conrad, Executive Vice President της Toyota Motor Europe, ανέφερε πως γιορτάζουμε τρία σημαντικά ορόσημα: Τα εγκαίνια ενός state of the art συνεργείου, σχεδιασμένου για να παρέχει εξαιρετικού επιπέδου aftersales εμπειρία, τα 60 χρόνια συνεργασίας μεταξύ της Toyota Motor Cooperation και της Dickran Ouzounian & Co. Ltd, η οποία χτίστηκε στη βάση της εμπιστοσύνης, του αμοιβαίου σεβασμού και της μακροχρόνιας δέσμευσης, και τα 130 χρόνια μίας ιστορίας επιχειρηματικής έμπνευσης. «Είναι τιμή για την Toyota Motor Europe να κάνει αυτό το ταξίδι μαζί σας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία», κατέληξε.

Με τη νέα αυτή εγκατάσταση, η Toyota Κύπρου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην παρουσία της στη χώρα, επενδύοντας σε υποδομές που στηρίζουν τη μακροχρόνια ανάπτυξη, την τεχνική αριστεία και την παροχή υπηρεσιών αντάξιων των προσδοκιών των πελατών της.