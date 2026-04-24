Έναρξη του Euro-Mediterranean CSO Conference με δυναμική διεθνή συμμετοχή

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Euro-Mediterranean CSO Conference, που πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Απριλίου 2026 στη Λευκωσία, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ευρώπη και την ευρύτερη Μεσογειακή περιοχή.

Το Συνέδριο, που διοργάνωσε το ερευνητικό κέντρο CARDET ως εθνικός συντονιστής του ευρωπαϊκού προγράμματος EUPP5 και τελούσε υπό την αιγίδα της Γραμματείας της Προεδρίας της Κύπρου του Συμβουλίου της ΕΕ, συγκέντρωσε εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, θεσμικών φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, διεθνών οργανισμών και νέων από ολόκληρη την ευρωμεσογειακή περιοχή. Η δυναμική συμμετοχή επιβεβαίωσε τον ρόλο του Συνεδρίου ως κομβικής πλατφόρμας διαλόγου, ανταλλαγής γνώσεων και καλών πρακτικών.

Κατά την πρώτη ημέρα, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε καίρια ζητήματα, όπως η προστασία του κοινωνικού χώρου, οι προκλήσεις στη δημοκρατική συμμετοχή και ο ενισχυμένος ρόλος των οργανώσεων στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης, στην εκπαίδευση ως παγκόσμιοι πολίτες, στη μετανάστευση και την κοινωνική συμπερίληψη, στην ψυχική υγεία στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, καθώς και στα μοντέλα χρηματοδότησης και βιωσιμότητας των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου συνέχισε με εξίσου ουσιαστικές θεματικές ενότητες, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στο ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση ενεργών και υπεύθυνων πολιτών, και στην ανάδειξη συνεργασιών στην ευρωμεσογειακή περιοχή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων και της ψηφιακής μετάβασης, με αναφορές στις ευκαιρίες και προκλήσεις που αναδύονται από την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι συζητήσεις ανέδειξαν την ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας και την υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις.

Μέσα από τον ουσιαστικό διάλογο και τη διασύνδεση φορέων και πολιτών, το Euro-Mediterranean CSO Conference συνέβαλε ενεργά στη διαμόρφωση προτάσεων και στρατηγικών για μια πιο δίκαιη, συμμετοχική και ανθεκτική κοινωνία στην ευρωμεσογειακή περιοχή.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το CARDET σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EU Presidency Project (EUPP5).

Υποστηρικτές: (CRoLEV) – UCLAN, Civil Society Advocates, Commissioner for the Citizen Office, European Parliament Liaison Office in Cyprus, Foundation Parliamentary Democracy, Institute for Studies of Politics & Democracy, NGO Support Center, Oxygen for Democracy, Police Lab, Red Cross Cyprus

Χορηγός Επικοινωνίας: Συγκρότημα ΔΙΑΣ

Το έργο «Προς μια ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη Ευρώπη στον κόσμο – Πρόγραμμα Προεδρίας της ΕΕ 2024–2026» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από τους Global Focus, Grupa Zagranica, CARDET και CONCORD, την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας. Αριθμός έργου: 2024/459-484. Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του CARDET και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.